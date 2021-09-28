Немає лиха без добра. Великі виверження вулканів призвели до появи динозаврів

Причиною зміни клімату Землі, яка відбулася 230 млн років тому, виявилася вулканічна активність в терейні Врангеля.

Нове дослідження вчених показало, як поява динозаврів понад 230 мільйонів років тому збіглася зі змінами навколишнього середовища, викликаними масштабною вулканічною активністю, пише Sky News.

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Карнійська плювіальна подія — це період масштабної зміни клімату, який призвів до підвищення температури і вологості на всій Землі.

Вважається, що до карнійської плювіальної події клімат суперконтиненту Пангея в цілому був посушливим, але в цей період він став вологим і сприятливим для розвитку життя. Група дослідників, включаючи фахівців з Бірмінгемського університету, проаналізувала дані про відкладення і викопні рослини з озера в басейні Цзіюань на півночі Китаю.

Вони виявили, що ці дані свідчать про кореляцію між імпульсами вулканічної активності і значними змінами навколишнього середовища, включаючи "мегамусонний" клімат.

Їхні висновки докладно описують чотири окремих епізоди вулканічної активності, зокрема великі виверження в терейні Врангеля. Терейн (англ. Terrane) — це геологічне тіло, регіональної протяжності, обмежене розломами, яке має власну тектонічну історію. Розміри терейнів можуть варіюватися. Терейн Врангеля, названий на честь гір Врангеля на Алясці — фрагмент тектонічної кори, де спостерігалася сильна вулканічна активність, яка змінила клімат Землі близько 230 мільйонів років тому. Основною причиною такої зміни клімату стало надходження великої кількості вуглекислого газу в атмосферу і океан у цей період.

Збільшення вмісту CO2 в атмосфері призвело до глобального потепління і, як наслідок, прискорило гідрологічний цикл — кругообіг води в природі.

Докази великих кліматичних змін були також виявлені в Центральній Європі, Східній Гренландії, Марокко, Північній Америці та Аргентині, і було встановлено, що збільшення кількості опадів призвело до повсюдного розширення водозбірних басейнів (куди стікав надлишок води), які переходять у болота або озера.

"Наші результати показують, що великі вулканічні виверження можуть відбуватися кількома дискретними імпульсами, демонструючи їхню потужну здатність змінювати глобальний вуглецевий цикл, викликати кліматичні і гідрологічні порушення та управляти еволюційними процесами", — зазначила співавторка дослідження докторка Сара Грін.

У цей час динозаври тільки почали розвиватися, і цілком ймовірно, що без цієї події вони ніколи б не досягли того екологічного панування, яке спостерігалося протягом наступних 150 мільйонів років.