Кошачий дзен. Эксперты назвали четыре способа снятия стресса у кошек
Исследователи говорят, что обеспечить спокойную обстановку для кошек крайне важно, особенно в условиях пандемии.
Недавние исследования показывают, что изменения в ежедневном распорядке людей из-за пандемии коронавируса могли вызвать стресс у наших домашних любимцев. Об этом сообщает Inverse.
В отличие от собак, которым нравилось постоянное присутствие хозяев в доме, кошки испытывали стресс, а некоторые из них даже заболевали. Поэтому эксперты решили выяснить, как люди могут минимизировать стресс у своих домашних кошек.
Многие считают кошек холодными и отстраненными животными. Но, по словам ученых, такие утверждения не соответствуют действительности. Например, кошки различают свои имена и достаточно чувствительны к эмоциям хозяев. У кошек может развиться стресс из-за подавленного или нервного настроения хозяина.
Кошки также овладели искусством манипулирования людьми с помощью мурлыканья и мяуканья. Ученые считают, что животные научились использовать эти звуки, чтобы активировать человеческие инстинкты заботы, так же как это делают младенцы.
Тем не менее, кошки не рождаются со стремлением к обществу человека, поэтому так важно общение с ними в юном возрасте. Кошки предпочитают людей, которые позволяют им самим диктовать комфортный для них вид общения. Например, если не гладить слишком часто кошек, это может повысить уровень привязанности к хозяину и снизить агрессию.
Такое поведение слишком отличает от человеческого, где люди используют прикосновения для укрепления социальных отношений. Люди также склонны искать поддержки у других при стрессе или болезни, в то время как кошки предпочитают одиночество.
Кошки также испытывают большой стресс, когда меняется их распорядок дня.
Рост стресса у кошек во время пандемии, вероятно, связан с нарушением их повседневного распорядка. Находясь чаще дома, люди создали более беспокойную среду. Учитывая, что кошки могут распознавать человеческие эмоции, повышенный уровень стресса у людей и желание проводить с питомцами больше времени, лишь усугубило ситуацию.
Но эксперты отмечают, что есть несколько способов, с помощью которых можно снизить уровень стресса у кошек, например:
- Верните кошкам предсказуемый распорядок дня. Прием пищи, игры и общение должно происходить по расписанию, когда это возможно.
- Выделите кошкам тихое место, и убедитесь в том, что их никто не побеспокоит. Также нужно дать возможность кошкам самим выбирать время для общения с вами.
- Оборудуйте места для отдыха и уединения мисками с едой и водой. Все это стоит разместить в более тихих местах в доме.
- Дайте кошке достаточно места и времени для себя. Если животное спит или занимается своими делами, не стоит его беспокоить или пытаться привлечь внимание.