Кошачий дзен. Эксперты назвали четыре способа снятия стресса у кошек

Исследователи говорят, что обеспечить спокойную обстановку для кошек крайне важно, особенно в условиях пандемии.

Недавние исследования показывают, что изменения в ежедневном распорядке людей из-за пандемии коронавируса могли вызвать стресс у наших домашних любимцев. Об этом сообщает Inverse.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В отличие от собак, которым нравилось постоянное присутствие хозяев в доме, кошки испытывали стресс, а некоторые из них даже заболевали. Поэтому эксперты решили выяснить, как люди могут минимизировать стресс у своих домашних кошек.

Многие считают кошек холодными и отстраненными животными. Но, по словам ученых, такие утверждения не соответствуют действительности. Например, кошки различают свои имена и достаточно чувствительны к эмоциям хозяев. У кошек может развиться стресс из-за подавленного или нервного настроения хозяина.

Кошки также овладели искусством манипулирования людьми с помощью мурлыканья и мяуканья. Ученые считают, что животные научились использовать эти звуки, чтобы активировать человеческие инстинкты заботы, так же как это делают младенцы.

Тем не менее, кошки не рождаются со стремлением к обществу человека, поэтому так важно общение с ними в юном возрасте. Кошки предпочитают людей, которые позволяют им самим диктовать комфортный для них вид общения. Например, если не гладить слишком часто кошек, это может повысить уровень привязанности к хозяину и снизить агрессию.

Такое поведение слишком отличает от человеческого, где люди используют прикосновения для укрепления социальных отношений. Люди также склонны искать поддержки у других при стрессе или болезни, в то время как кошки предпочитают одиночество.

Кошки также испытывают большой стресс, когда меняется их распорядок дня.

Рост стресса у кошек во время пандемии, вероятно, связан с нарушением их повседневного распорядка. Находясь чаще дома, люди создали более беспокойную среду. Учитывая, что кошки могут распознавать человеческие эмоции, повышенный уровень стресса у людей и желание проводить с питомцами больше времени, лишь усугубило ситуацию.

Но эксперты отмечают, что есть несколько способов, с помощью которых можно снизить уровень стресса у кошек, например: