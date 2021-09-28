Котячий дзен. Експерти назвали чотири способи зняття стресу у кішок

Дослідники говорять, що забезпечити спокійну обстановку для кішок вкрай важливо, особливо в умовах пандемії.

Нещодавні дослідження показують, що зміни в щоденному розпорядку людей через пандемію коронавірусу могли викликати стрес у наших домашніх улюбленців. Про це повідомляє Inverse.

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На відміну від собак, яким подобалася постійна присутність господарів у будинку, кішки відчували стрес, а деякі з них навіть хворіли. Тому експерти вирішили з'ясувати, як люди можуть мінімізувати стрес у своїх домашніх кішок.

Багато хто вважає кішок холодними і відстороненими тваринами. Але, за словами вчених, такі твердження не відповідають дійсності. Наприклад, кішки розрізняють свої імена і досить чутливі до емоцій господарів. У кішок може розвинутися стрес через пригнічений або нервовий настрій господаря.

Кішки також оволоділи мистецтвом маніпулювання людьми за допомогою муркотіння і нявкання. Учені вважають, що тварини навчилися використовувати ці звуки, щоб активувати людські інстинкти турботи, так само як це роблять немовлята.

Проте, кішки не народжуються з прагненням до присутності людини, тому настільки важливе спілкування з ними в юному віці. Кішки вважають кращими людей, які дозволяють їм самим диктувати комфортний для них вид спілкування. Наприклад, якщо не гладити занадто часто кішок, це може підвищити рівень прихильності до господаря і знизити агресію.

Така поведінка дуже відрізняє від людської, де люди використовують дотики для зміцнення соціальних стосунків. Люди також схильні шукати підтримки в інших під час стресу або хвороби, в той час як кішки надають перевагу самотності.

Кішки також відчувають великий стрес, коли змінюється їхній розпорядок дня.

Зростання стресу в кішок під час пандемії, ймовірно, пов'язане з порушенням їхнього повсякденного розпорядку. Перебуваючи частіше вдома, люди створили більш неспокійне середовище. З огляду на те, що кішки можуть розпізнавати людські емоції, підвищений рівень стресу в людей і бажання проводити з вихованцями більше часу, лише погіршило ситуацію.

Але експерти зазначають, що є кілька способів, за допомогою яких можна знизити рівень стресу у кішок, наприклад: