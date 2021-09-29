Ученые рассказали, сколько звезд можно увидеть в небе

Количество видимых невооруженным глазом звезд варьируется от тысяч до десятков тысяч.

Многие люди неоднократно задавались вопросом о том, сколько звезд можно увидеть невооруженным глазом, пишет EarthSky.

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Но пока у исследователей нет окончательного ответа, так как точное количество видимых звезд еще не подсчитано. Кроме того, ученые также используют разные цифры в качестве теоретических оценок.

Если взять все звезды, видимые во всех направлениях вокруг Земли, верхний предел видимых звезд составляет около 10 000. По другим оценкам — около 5 000.

Важно понимать, что в любой момент времени половина Земли освещена дневным светом. Таким образом, только половина предполагаемого числа, скажем, 2500 или 5000 звезд будет видна с ночной стороны Земли. Кроме того, другая часть видимых звезд потеряется в дымке на горизонте, что сократит число видимых звезд до 2000.

Факторы, влияющие на видимость звезд

Почему астрономы никак не могут договориться о количестве видимых звезд? Все из-за того, что не все видят небо одинаково.

Даже в идеальных условиях существует значительная разница в том, насколько хорошо люди видят звезды, на это влияют такие факторы, как зрение и возраст. Так, например, с возрастом глаза становятся менее чувствительными к слабому свету. Также им требуется до 30 минут, чтобы адаптироваться к темноте.

Что еще нужно учитывать, так это яркость ночного неба. Даже в безлунную ночь электрический свет делает звездное небо более тусклым. Тем не менее, вдали от городских огней, при абсолютно идеальных погодных условиях, человек с нормальным зрением способен увидеть тысячи звезд, говорят ученые.