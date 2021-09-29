Учені розповіли, скільки зірок можна побачити в небі

Кількість видимих неозброєним оком зірок варіюється від тисяч до десятків тисяч.

Багато людей неодноразово задавалися питанням про те, скільки зірок можна побачити неозброєним оком, пише EarthSky.

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Але поки в дослідників немає остаточної відповіді, оскільки точна кількість видимих зірок ще не підрахована. Крім того, вчені також використовують різні цифри як теоретичні оцінки.

Якщо взяти всі зірки, видимі у всіх напрямках навколо Землі, верхня межа видимих зірок становить приблизно 10 000. За іншими оцінками — майже 5 000.

Важливо розуміти, що в будь-який момент часу половина Землі освітлена денним світлом. Так, тільки половину передбачуваної кількості, скажімо 2 500 або 5 000 зірок буде видно з нічного боку Землі. Крім того, інша частина видимих зірок загубиться в серпанку на обрії, що скоротить кількість видимих зірок до 2 000.

Фактори, що впливають на видимість зірок

Чому астрономи ніяк не можуть домовитися про кількість видимих зірок? Усе через те, що не всі бачать небо однаково.

Навіть в ідеальних умовах існує значна різниця в тому, наскільки добре люди бачать зірки, на це впливають такі чинники, як зір і вік. Так, наприклад, із віком очі стають менш чутливими до слабкого світла. Також їм потрібно до 30 хвилин, щоб адаптуватися до темряви.

Що ще потрібно враховувати, так це яскравість нічного неба. Навіть в безмісячну ніч електричне світло робить зоряне небо більш тьмяним. Проте, далеко від міських вогнів, за абсолютно ідеальних погодних умов, людина з нормальним зором здатна побачити тисячі зірок, кажуть вчені.