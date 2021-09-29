За 1800 лет ничего не изменилось. В древнем амфитеатре в Турции нашли именные VIP-места

Археологи показали, как выглядели места для богатых и знаменитых в амфитеатре римской эпохи.

В Турции при раскопках 1800-летнего амфитеатра были найдены именные ложи для богатых и знаменитых зрителей. Об этом сообщает Daily Mail.

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По словам археологов, VIP-ложи были обнаружены во время раскопок амфитеатра, который располагался в древнем городе Пергам на западе Турции. Эксперты из Немецкого археологического института в Берлине утверждают, что амфитеатр выглядел точно так же, как Колизей в Риме и вмещал до 50 тыс. человек.

Среди тысяч зрительских рядов располагались VIP-ложи с выгравированными греческими буквами.

"Здесь хотели построить копию Колизея, который могли бы посещать все слои общества. Но для людей из высшего сословия были отведены отдельные места в специальных ложах с выгравированными на них именами", – говорит автор исследования Феликс Пирсон.

Фото: Anadolu Agency

Команда исследователей говорит, что турецкий "Колизей" принимал бои гладиаторов и животных на протяжении 2-го века. Амфитеатр также вероятно использовался для публичных казней и навмахий – воспроизведение морских битв гладиаторами.

На данный момент археологами были обнаружены пять именных зрительских мест, но возможно, их количество увеличится по мере продвижения раскопок. По словам ученых, VIP-зоны очень похожи на те, которыми пользуются зрители на современных стадионах и развлекательных заведениях.

Известно, что амфитеатр построили в римскую эпоху, а его размер должен был дать преимущество Пергаму перед другими древними городами в регионе. Археологи отмечают, что имена на VIP-ложах принадлежали "в основном итальянцам".

Фото: Anadolu Agency

Пергам был основан во II в. до н.э., это был богатый и могущественный древнегреческий город. Во время правления римлян Пергам стал одним из культурных и экономических центров региона к ко II веку н.э.

Но через столетие город пришел в упадок, его экономика сильно пошатнулась в результате сильного землетрясения в 262 году. Вскоре после этого, город разграбили готы.

Фото: Anadolu Agency

В 2014 году Пергам был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Амфитеатры были распространены по всей территории Римской империи, где люди могли следить за гладиаторскими боями, постановками морских сражений, охотой на диких животных и публичными казнями.

Овальные по своей форме амфитеатры обычно вмещали десятки тысяч людей, они занимали центральное место в римском обществе и стали прибыльным развлекательным бизнесом.

Амфитеатры – один из наиболее сохранившихся образцов древнеримской архитектуры, многие из них используются до сих пор. В них проводятся экскурсии, концерты и даже реконструкции гладиаторских боев.