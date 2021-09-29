Шведский стол из запахов. Ученые рассказали, чем на самом деле пахнет космос

Как заявляют астронавты, в аромате космоса можно уловить нотки жареного стейка или чего-то горелого.

Вопрос о том, чем пахнет космос, интересен многим людям. Как утверждают ученые, запах в космосе напоминает сочетание горячего металла, дизельного топлива и барбекю, пишет Popular Science.

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Виновниками такого запаха являются зловонные соединения, называемые полициклическими ароматическими углеводородами.

"Эти молекулы есть во всей Вселенной. И они присутствуют в космосе в больших количествах, появляясь из комет, метеоритов и космической пыли", — рассказал ученый Луис Алламандола из Исследовательского центра Эймса.

Полициклические ароматические углеводороды можно также найти на Земле в угле, нефти и даже в продуктах питания.

Человек не способен напрямую почувствовать запах космоса, в конце концов, это вакуум, и если астронавты попытаются это сделать, они попросту умрут. Но когда астронавты находятся за пределами МКС, зловонные соединения оседают на их костюмах и попадают обратно на станцию.

После выхода в открытый космос астронавты сообщают о запахе горелого или жареного стейка. Запах космоса настолько отчетлив, что три года назад NASA обратилось к Стивену Пирсу — производителю ароматов Omega Ingredients, чтобы воссоздать запах для своих учебных симуляций.

"Недавно мы создали "запах Луны". Астронавты отметили, что он пахнет так, будто кто-то выстрел из карабина", — отметил Пирс.

Как объясняет Алламандола, наша Солнечная система имеет резкий запах из-за того, что в ней много углерода и мало кислорода. А вот богатые кислородом звезды имеют ароматы, напоминающие гриль на древесном угле.

Как только вы покинете нашу галактику, запахи могут стать действительно интересными. В темных уголках Вселенной молекулярные облака, наполненные крошечными частицами пыли, содержат настоящий шведский стол запахов, от сладкого сахара до вони тухлых яиц и серы.