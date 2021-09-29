Шведський стіл із запахів. Учені розповіли, чим насправді пахне космос

Як заявляють астронавти, в ароматі космосу можна вловити нотки смаженого стейка або чогось горілого.

Питання про те, чим пахне космос, цікаве багатьом людям. Як стверджують учені, запах у космосі нагадує поєднання гарячого металу, дизельного палива і барбекю, пише Popular Science.

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Винуватцями такого запаху є смердючі сполуки, звані поліциклічними ароматичними вуглеводами.

"Ці молекули є у всьому Всесвіті. І вони є в космосі у великих кількостях, з'являючись з комет, метеоритів і космічного пилу", — розповів учений Луїс Алламандола з Дослідницького центру Еймса.

Поліциклічні ароматичні вуглеводи можна також знайти на Землі у вугіллі, нафті та навіть у продуктах харчування.

Людина не здатна безпосередньо відчути запах космосу, зрештою, це вакуум, і якщо астронавти спробують це зробити, вони просто помруть. Але коли астронавти за межами МКС, смердючі сполуки осідають на їхніх костюмах і потрапляють назад на станцію.

Після виходу у відкритий космос астронавти повідомляють про запах горілого або смаженого стейка. Запах космосу настільки чіткий, що три роки тому NASA звернулося до Стівена Пірса — виробника ароматів Omega Ingredients, щоб відтворити запах для своїх навчальних симуляцій.

"Нещодавно ми створили "запах Місяця". Астронавти зазначили, що він пахне так, ніби хтось вистрелив з карабіна", — зазначив Пірс.

Як пояснює Алламандола, наша Сонячна система має різкий запах через те, що в ній багато вуглецю і мало кисню. А ось багаті киснем зірки мають аромати, що нагадують гриль на деревному вугіллі.

Як тільки ви покинете нашу галактику, запахи можуть стати дійсно цікавими. У темних куточках Всесвіту молекулярні хмари, наповнені крихітними частинками пилу, містять справжній шведський стіл запахів, від солодкого цукру до смороду тухлих яєць і сірки.