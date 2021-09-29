Действительно работает. Ученые подтвердили популярный миф о пользе холодного душа

Исследователи считают, что такие водные процедуры не только укрепляют иммунитет, но даже могут улучшать работу мозга.

Ученые получают все больше данных о том, что холодный душ положительно влияет на здоровье. Об этом сообщает Science Alert.

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Холодный душ в медицинских целях впервые начал применяться в начале 19-го века. Тогда врачи использовали его в психиатрических больницах, чтобы "охладить горячий воспаленный мозг". Уже к середине 19-го века викторианцы поняли, что теплый душ также можно использоваться для личной гигиены. Таким образом душ стал частью ежедневного ритуала по уходу за собой.

Но практика обливания холодной водой никуда не исчезла, и кажется, что в последнее время ее популярность только растет.

Ученые из Нидерландов провели крупное исследование, в котором участники ежедневно принимали холодный душ на протяжении месяца. Группу из более чем 3 тыс. человек разделили на четыре подгруппы. В первой группе люди принимали холодный душ на протяжении 30 секунд, во второй – 60 секунд, а в третьей – 90 секунд.

Четвертая группа была контрольной, в ней участники каждое утро наслаждались обычным теплым душем.

Спустя три месяца наблюдений ученые выяснили, что у людей, принимавших холодный душ, количество больничных отпусков сократилось на 29%. Интересно, что продолжительность холодных водных процедур никак не повлияла на здоровье людей.

Ученые пока не знают, как работает этот механизм, но некоторые исследования показывают, что холодный душ как-то связан с укреплением иммунной системы. Исследование чешских ученых показало, что молодые люди, погружавшиеся в холодную воду три раза в неделю в течение шести недель, укрепили свою иммунную систему. Конечно, для более конкретных выводов необходимы дополнительные исследования, говорят эксперты.

Известно, что холодная вода активирует симпатическую нервную систему, та что отвечает за реакцию "бей или беги" (реакция организма на опасное, стрессовое событие). Когда это состояние активируется во время холодного душа, в организме растет уровень гормона норадреналина. Именно он вызывает учащенное сердцебиение и повышает артериальное давление.

Также есть данные о том, что купание в холодной воде улучшает кровообращение. Когда люди погружаются в холодную воду, приток крови к коже снижается. После этого, тело должно согреться и приток кровь к поверхности кожи резко увеличивается. Ученые исследовавшие пользу холодного душа после тренировок выяснили, что через три недели таких процедур приток крови к мышца улучшился.

Существуют также данные о том, что холодный душ помогает людям похудеть. Исследование показало, что погружение в воду температурой 14 °C увеличивает метаболизм.

Кроме физических преимуществ, холодный душ также может принести пользу и в психологическом смысле. Погружение в холодную воду повышает умственную активность из-за стимуляции все той же реакции "бей или беги". Ученые выяснили, что у пожилых людей умывание холодной водой улучшало работу мозга.

Но прежде чем прыгать в холодную воду стоит помнить, что такие стрессовые процедуры походят не для всех. Поскольку внезапный поток холодной воды настолько шокирует организм, он может быть опасен для людей с заболеваниями сердца и может вызвать сердечный приступ или нарушение сердечного ритма.