Дійсно працює. Учені підтвердили популярний міф про користь холодного душу

Дослідники вважають, що такі водні процедури не тільки зміцнюють імунітет, але навіть можуть покращувати роботу мозку.

Учені отримують все більше даних про те, що холодний душ позитивно впливає на здоров'я. Про це повідомляє Science Alert.

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Холодний душ у медичних цілях вперше почав застосовуватися на початку 19-го століття. Тоді лікарі використовували його в психіатричних лікарнях, щоб "охолодити гарячий запалений мозок". Уже до середини 19-го століття вікторіанці зрозуміли, що теплий душ також можна використовуватися для особистої гігієни. Таким чином душ став частиною щоденного ритуалу в догляді за собою.

Але практика обливання холодною водою нікуди не зникла, і здається, що останнім часом її популярність тільки зростає.

Учені з Нідерландів провели велике дослідження, у якому учасники щодня приймали холодний душ протягом місяця. Групу з понад 3 тис. чоловік розділили на чотири підгрупи. У першій групі люди приймали холодний душ протягом 30 секунд, у другій — 60 секунд, а в третій — 90 секунд.

Четверта група була контрольною, у ній учасники щоранку насолоджувалися звичайним теплим душем.

Через три місяці спостережень учені з'ясували, що в людей, які приймали холодний душ, кількість лікарняних відпусток скоротилася на 29%. Цікаво, що тривалість холодних водних процедур ніяк не вплинула на здоров'я людей.

Учені поки не знають, як працює цей механізм, але деякі дослідження показують, що холодний душ якось пов'язаний зі зміцненням імунної системи. Дослідження чеських вчених показало, що молоді люди, котрі занурювалися в холодну воду три рази на тиждень протягом шести тижнів, зміцнили свою імунну систему. Звичайно, для більш конкретних висновків необхідні додаткові дослідження, говорять експерти.

Відомо, що холодна вода активує симпатичну нервову систему, що відповідає за реакцію "бий або біжи" (реакція організму на небезпечну, стресову подію). Коли цей стан активується під час холодного душу, в організмі зростає рівень гормону норадреналіну. Саме він викликає прискорене серцебиття і підвищує артеріальний тиск.

Також є дані про те, що купання в холодній воді покращує кровообіг. Коли люди занурюються в холодну воду, приплив крові до шкіри знижується. Після цього тіло повинне зігрітися та приплив кров до поверхні шкіри різко збільшується. Учені дослідили користь холодного душу після тренувань та з'ясували, що через три тижні таких процедур приплив крові до м'яз покращився.

Існують також дані про те, що холодний душ допомагає людям схуднути. Дослідження показало, що занурення у воду з температурою 14 ° C збільшує метаболізм.

Крім фізичних переваг, холодний душ також може принести користь і в психологічному сенсі. Занурення в холодну воду підвищує розумову активність через стимуляцію все тієї ж реакції "бий або біжи". Учені з'ясували, що в людей літнього віку вмивання холодною водою покращувало роботу мозку.

Але перш ніж стрибати в холодну воду, варто пам'ятати, що такі стресові процедури походять не для всіх. Оскільки раптовий потік холодної води настільки шокує організм, він може бути небезпечний для людей із захворюваннями серця і може викликати серцевий напад або порушення серцевого ритму.