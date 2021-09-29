Не можете влезть в старые джинсы – рискуете заболеть диабетом, - ученые

Новое исследование показывает, что люди с нормальным индексом массы тела могут достичь ремиссии диабета 2 типа, потеряв 10-15% веса.

По словам профессора Роя Тейлора из Университета Ньюкасла, если люди обнаружили, что не могут носить одежду того же размера, что и в 21 год, значит у них есть признаки ожирения, сообщает The Guardian.

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Тейлор, в рамках своего исследования, обнаружил, что люди с нормальным весом, страдающие диабетом 2 типа, могут достичь ремиссии, уменьшив свой вес. 8 из 12 участников эксперимента смогли улучшить свое состояние здоровья, снизив свой вес на 10- 15%.

Участникам исследования, у которых был диабет 2 типа, несмотря на нормальный индекс массы тела, удалось уменьшить уровень жира в печени и поджелудочной железе, и восстановить активность инсулин-продуцирующих клеток в поджелудочной железе.

Индекс массы тела

Индекс массы тела (ИМТ) – это величина, которая показывает соответствие веса человека и его роста. Используется для определения недостаточного, нормального или избыточного веса у людей.

Чтобы определить ИМТ нужно разделить массу на квадрат роста человека. ИМТ выражается в кг/м2.

Например, если у вас рост 160 см, а вес 70 кг, то ИМТ следует рассчитать следующим образом:

ИМТ = 70 : (1,6 x 1,6)

В результате получается ИМТ = 27,3 кг/м2.

Для взрослых недостаточный вес является при ИМТ менее 18,5 кг/м2, нормальным считается вес при показателях от 18,5 до 24,9, а избыточный вес при показателях от 25 до 29,9. Ожирение начинается при ИМТ от 30 и выше.

Врачи предполагают, что диабет 2 типа имеет другую причину возникновения у тех, кто не страдает избыточным весом. Но если люди с нормальным весом теряют от 10 до 15% массы своего тела, у них есть шанс избавиться от диабета, говорит Тейлор.

Диабет 2 типа

Диабет 2 типа — это заболевание, при котором нарушается регулирование и использование сахара (глюкозы) в организме в качестве топлива. Это хроническое заболевание приводит к тому, что в кровотоке циркулирует слишком много сахара. В конце концов, высокий уровень сахара в крови может привести к нарушениям сердечно-сосудистой, нервной и иммунной систем.

Участникам исследования со средним индексом массы тела на уровне 24,5 предложили специальную низкокалорийную жидкую диету на две недели, при этом каждый день они потребляли только 800 калорий в день, принимая в пищу супы и коктейли. Они завершили три цикла этой программы, пока не потеряли от 10 до 15% своего веса.

После того, как была зафиксирована потеря веса, сканирование показало уменьшение жира в печени, и у восьми из 12 участников диабет 2 типа перешел в ремиссию, и пациентам больше не нужны лекарства.

Тейлор говорит, что предварительные результаты исследования показали, что диабет вызван не ожирением, а превышением массы тела. Если вы не можете носить одежду того же размера, что и в 21 год, значит у вас слишком много жира и у вас есть риск заболеть диабетом 2 типа, даже если у вас нет лишнего веса, говорит Тейлор.

Более полные результаты исследования ожидаются в 2022 году.