Не можете влізти в старі джинси — ризикуєте захворіти на діабет, — учені

Нове дослідження показує, що люди з нормальним індексом маси тіла можуть досягти ремісії діабету 2 типу, втративши 10-15% ваги.

За словами професора Роя Тейлора з Університету Ньюкасла, якщо люди виявили, що не можуть носити одяг того ж розміру, що і у 21 рік, значить, у них є ознаки ожиріння, повідомляє The Guardian.

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Тейлор у межах свого дослідження виявив, що люди з нормальною вагою, які страждають на діабет 2 типу, можуть досягти ремісії, зменшивши свою вагу. 8 з 12 учасників експерименту змогли поліпшити свій стан здоров'я, знизивши свою вагу на 10- 15%.

Учасникам дослідження, у яких був діабет 2 типу, незважаючи на нормальний індекс маси тіла, вдалося зменшити рівень жиру в печінці та підшлунковій залозі, і відновити активність інсулін-продукованих клітин у підшлунковій залозі.

Індекс маси тіла

Індекс маси тіла (ІМТ) — це величина, яка показує відповідність ваги людини і її зросту. Використовується для визначення недостатньої, нормальної або надмірної ваги в людей.

Щоб визначити ІМТ, потрібно розділити масу на квадрат зросту людини. ІМТ виражається в кг/м2.

Наприклад, якщо у вас зріст 160 см, а вага 70 кг, то ІМТ варто розрахувати так:

ІМТ = 70: (1,6 x 1,6)

У результаті виходить ІМТ = 27,3 кг/м2.

Для дорослих недостатньою вагою є при ІМТ менше 18,5 кг/м2, нормальною вважається вага при показниках від 18,5 до 24,9, а надмірна вага при показниках від 25 до 29,9. Ожиріння починається при ІМТ від 30 і вище.

Лікарі припускають, що діабет 2 типу має іншу причину виникнення в тих, хто не страждає від надмірної ваги. Але якщо люди з нормальною вагою втрачають від 10 до 15% маси свого тіла, у них є шанс позбутися діабету, говорить Тейлор.

Діабет 2 типу

Діабет 2 типу — це захворювання, при якому порушується регулювання і використання цукру (глюкози) в організмі в ролі палива. Це хронічне захворювання призводить до того, що в кровотоці циркулює дуже багато цукру. Зрештою, високий рівень цукру в крові може призвести до порушень серцево-судинної, нервової та імунної систем.

Учасникам дослідження із середнім індексом маси тіла на рівні 24,5 запропонували спеціальну низькокалорійну рідку дієту на два тижні, при цьому щодень вони споживали тільки 800 калорій на день, приймаючи в їжу супи і коктейлі. Вони завершили три цикли цієї програми, поки не втратили від 10 до 15% своєї ваги.

Після того, як була зафіксована втрата ваги, сканування показало зменшення жиру в печінці, і у восьми з 12 учасників діабет 2 типу перейшов у ремісію, і пацієнтам більше не потрібні ліки.

Тейлор каже, що попередні результати дослідження показали, що діабет викликаний не ожирінням, а перевищенням маси тіла. Якщо ви не можете носити одяг того ж розміру, що і у 21 рік, значить, у вас занадто багато жиру і у вас є ризик захворіти на діабет 2 типу, навіть якщо у вас немає зайвої ваги, каже Тейлор.

Більш повні результати дослідження очікуються у 2022 році.