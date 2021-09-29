Как отпечаток пальца, но пониже. "Умные туалеты" начнут сканировать людей с неожиданной стороны

Унитазы нового поколения будут оборудованы искусственным интеллектом и могут превратиться в полноценный медицинский инструмент.

В США исследователи занялись разработкой "умного туалета", который поможет владельцам следить за здоровьем. Об этом сообщает IFL Science.

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По словам разработчиков, "умные туалеты" смогут распознавать анальный отпечаток людей и анализировать состав испражнений, чтобы быстрее и эффективнее диагностировать разного рода заболевания.

Один из авторов исследования из Университета Дьюка Соня Грего считает, что огромное количество неиспользованного диагностического потенциала просто смывается в унитаз.

"Мы предлагаем анализировать кал с помощью лазера, так как видим в этом методе огромный потенциал. Подобные данные не собираются лишь из-за предвзятого отношения людей к собственному стулу", – говорит Грего.

Она является соучредителем компании Coprata, которая занимается разработкой неинвазивных методов анализа стула. Разработка Грего и ее команды сочетает в себе сеть датчиков, а также искусственный интеллект, который будут анализировать состав содержимого унитаза. Грего отмечает, что в течение ближайших девяти месяцев будет создана первая рабочая модель "умного туалета" для пилотного исследования.

Унитаз будет собирать образцы стула, проверяя их на наличие любых патогенных организмов, а также устройство будет следить за привычками владельца. Полученные данные будут отправляться в приложение, которое поможет людям разобраться в собственной желудочно-кишечной системе, а сотрудникам здравоохранения – отслеживать вспышки заболеваний.

Таким образом туалет вскоре может превратиться в медицинский инструмент. Разработчики утверждают, что все собранные данные будут защищен Актом о мобильности и подотчетности медицинского страхования.

Ученые из Стэнфордского университета также разрабатывают "умный туалет", который уже успели протестировать. Автор исследования Санджив Гамбхир заявляет, что унитаз может обнаруживать биомаркеры разных видов рака и таких заболеваний, как почечная недостаточность, по образцам стула и мочи.

Испытания проводились с участием 21 человека, и теперь ученые надеются привлечь к эксперименту более широкую группу участников.