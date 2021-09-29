Як відбиток пальця, але нижче. "Розумні туалети" почнуть сканувати людей з несподіваного боку

Унітази нового покоління будуть обладнані штучним інтелектом і можуть перетворитися на повноцінний медичний інструмент.

У США дослідники зайнялися розробкою "розумного туалету", який допоможе власникам стежити за здоров'ям. Про це повідомляє IFL Science.

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За словами розробників, "розумні туалети" зможуть розпізнавати анальний відбиток людей та аналізувати склад випорожнень, щоб швидше й ефективніше діагностувати різного роду захворювання.

Один з авторів дослідження з Університету Дюка Соня Грего вважає, що величезна кількість невикористаного діагностичного потенціалу просто змивається в унітаз.

"Ми пропонуємо аналізувати кал за допомогою лазера, оскільки бачимо в цьому методі величезний потенціал. Подібні дані не збираються лише через упереджене ставлення людей до власного стільця", — говорить Грег.

Вона є співзасновником компанії Coprata, яка займається розробкою неінвазивних методів аналізу стільця. Розробка Грего та її команди поєднує в собі мережу датчиків, а також штучний інтелект, який аналізуватиме склад вмісту унітазу. Грег зазначає, що протягом найближчих дев'яти місяців буде створена перша робоча модель "розумного туалету" для пілотного дослідження.

Унітаз буде збирати зразки стільця, перевіряючи їх на наявність будь-яких патогенних організмів, а також пристрій стежитиме за звичками власника. Отримані дані будуть відправлятися в додаток, який допоможе людям розібратися у власній шлунково-кишковій системі, а співробітникам охорони здоров'я — відстежувати спалахи захворювань.

Таким чином туалет незабаром може перетворитися в медичний інструмент. Розробники стверджують, що всі зібрані дані будуть захищена Актом про мобільність і підзвітність медичного страхування.

Учені зі Стенфордського університету також розробляють "розумний туалет", який уже встигли протестувати. Автор дослідження Санджив Гамбхір заявляє, що унітаз може виявляти біомаркери різних видів раку і таких захворювань, як ниркова недостатність, за зразками стільця і сечі.

Випробування проводилися за участю 21 людини, і тепер учені сподіваються залучити до експерименту ширшу групу учасників.