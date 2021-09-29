В Великобритании ученые обнаружили два новых вида крупных хищных динозавров

Палеонтологи предполагают, что кости, найденные на острове Уайт, принадлежат новым видам спинозавридов.

Ученые из Университета Саутгемптона обнаружили кости гигантских динозавров, которые являются новыми видами спинозавридов, хищных динозавров-теропод, которые жили с конца юрского до конца мелового периода (150 – 66 млн лет назад). Их необычные, крокодилоподобные, черепа помогали древним животным охотиться как на суше, так и в воде, сообщает eurekalert.org

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Палеонтологи сначала обнаружили на острове Уайт, который находится в проливе Ла-Манш у побережья Англии, части двух черепов, а потом и большую часть хвоста динозавров. В целом, ученые обнаружили более 50 костей в скалах, которые являются частью формации Уэссекс, заложенной более 125 миллионов лет назад в раннем меловом периоде.

Формация Уэссекс — это богатая окаменелостями английская геологическая формация, возраст которой от 145 до 125 млн лет. Участки формации на острове Уайт известны тем, что здесь находят больше всего окаменелостей животного мира раннемеловой Европы.

Единственный скелет представителя спинозавридов, обнаруженный в Великобритании в 1983 году принадлежал бариониксу.

[ + – ] Барионикс. Фото: wikipedia

А анализ обнаруженных костей показал, что они принадлежали неизвестным науке видам динозавров.

[ + – ] Художественная иллюстрация. C. inferodios на переднем плане, R. milnerae на заднем. Фото: ScienceAlert

По словам Криса Баркера из Университета Саутгемптона, найденные черепа отличаются не только от черепа барионикса, но и друг от друга, что может быть свидетельством обитания в Великобритании большего разнообразия спинозавридов, чем считали ученые раньше.

Адская цапля и речной охотник

Один из видов назвали Ceratosuchops inferodios, что переводится как "рогатая адская цапля с крокодиловой мордой". Название связано с небольшими рогами и выпуклостями, которые находятся над надбровными дугами динозавра, а также со стилем охоты цапли, которая ловит добычу и в воде, и на суше.

Второй вид назвали Riparovenator milnerae, что переводится как "охотник на берегу реки Милнера", в честь британского палеонтолога Анджелы Милнер, которая недавно умерла. Именно она изучала и дала название бариониксу.

[ + – ] Одно из мест на острове Уайт, где нашли окаменелости динозавров. Фото: ScienceAlert

Хотя скелеты неполные, по оценкам исследователей, и Ceratosuchops, и Riparovenator имели длину около девяти метров, при этом имея головы метровой длины. Исследование также показало, как спинозавриды могли сначала эволюционировать в Европе, а затем распространились в Азии, Африке и Южной Америке.

Благодаря наличию большой реки и других водоемов, в которых обитали различные виды рыб, акул и крокодилов, у обнаруженных спинозавридов был богатый выбор в плане охоты.

Спинозавриды

[ + – ] Спинозавриды. Иллюстрация. Фото: wikipedia

Спинозавриды — это семейство динозавров-теропод, включающее до двенадцати известных родов. Они жили в меловом периоде от 145 до 66 млн лет назад. Их окаменелости находят по всему миру, в Африке, в Европе, Южной Америке и Азии.

Спинозавриды были большими двуногими хищниками. У них были длинные и узкие крокодилоподобные головы. Также у них были костяные наросты на черепе. Эти динозавры имели сильные трехпалые передние конечности с увеличенным когтем на первом пальце. У многих видов было продолжение позвоночника на спине в виде костяного паруса.

[ + – ] Спинозавр. Иллюстрация. Фото: wikipedia

Один из известных представителей спинозавридов – это спинозавр, который был самым длинным наземным хищником. Его длина составляла 15 метров.