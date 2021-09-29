У Великобританії вчені виявили два нові види великих хижих динозаврів

Палеонтологи припускають, що кістки, знайдені на острові Вайт, належать новим видам спинозавридів.

Учені з Університету Саутгемптона виявили кістки гігантських динозаврів, які є новими видами спинозавридів, хижих динозаврів-тероподів, які жили з кінця юрського до кінця крейдяного періоду (150 — 66 млн років тому). Їхні незвичайні, крокодилоподібні черепи допомагали стародавнім тваринам полювати як на суші, так і у воді, повідомляє eurekalert.org

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Палеонтологи спочатку виявили на острові Вайт, який розташований у протоці Ла-Манш біля берегів Англії, частини двох черепів, а потім і більшу частину хвоста динозаврів. У цілому, вчені виявили більше 50 кісток у скелях, які є частиною формації Вессекс, закладеної більше 125 мільйонів років тому в ранньому крейдяному періоді.

Формація Вессекс — це багата на скам'янілості англійська геологічна формація, вік якої від 145 до 125 млн років. Ділянки формації на острові Вайт відомі тим, що тут знаходять найбільше скам'янілостей тваринного світу ранньокрейдяної Європи.

Єдиний скелет представника спинозавридів, виявлений у Великобританії в 1983 році, належав баріоніксу.

[ + – ] Баріонікс. Фото: wikipedia

А аналіз виявлених кісток показав, що вони належали невідомим науці видам динозаврів.

[ + – ] Художня ілюстрація. C. inferodios на передньому плані, R. milnerae на задньому. Фото: ScienceAlert

За словами Кріса Баркера з Університету Саутгемптона, знайдені черепи відрізняються не тільки від черепа баріонікса, але й один від одного, що може бути свідченням існування в Великобританії більшої різноманітності спинозавридів, ніж вважали вчені раніше.

Пекельна чапля та річковий мисливець

Один із видів назвали Ceratosuchops inferodios, що перекладається як "рогата пекельна чапля з крокодилячою мордою". Назва пов'язана з невеликими рогами та виступами, які розташовувалися над надбрівними дугами динозавра, а також зі стилем полювання чаплі, яка ловить здобич і у воді, і на суші.

Другий вид назвали Riparovenator milnerae, що перекладається як "мисливець на березі річки Мілнера", на честь британської палеонтологині Анджели Мілнер, яка нещодавно померла. Саме вона вивчала і дала назву баріоніксу.

[ + – ] Одне з місць на острові Вайт, де знайшли скам'янілості динозаврів. Фото: ScienceAlert

Хоча скелети неповні, за оцінками дослідників, і Ceratosuchops, і Riparovenator мали довжину близько дев'яти метрів, при цьому маючи голови метрової довжини. Дослідження також показало, як спинозавриди могли спочатку еволюціонувати в Європі, а потім поширилися в Азії, Африці та Південній Америці.

Завдяки наявності великої ріки й інших водойм, у яких мешкали різні види риб, акул і крокодилів, у виявлених спинозавридів був багатий вибір у плані полювання.

Спинозавриди

[ + – ] Спинозавриди. Ілюстрація. Фото: wikipedia

Спинозавриди — це сімейство динозаврів-тероподів, що включає до дванадцяти відомих родів. Вони жили в крейдяному періоді від 145 до 66 млн років тому. Їхні скам'янілості знаходять по всьому світу, в Африці, в Європі, Південній Америці й Азії.

Спинозавриди були великими двоногими хижаками. У них були довгі та вузькі крокоділоподібні голови. Також у них були кістяні нарости на черепі. Ці динозаври мали сильні трипалі передні кінцівки зі збільшеним кігтем на першому пальці. У багатьох видів було продовження хребта на спині у вигляді кістяного вітрила.

[ + – ] Спинозавр. Ілюстрація. Фото: wikipedia

Один із відомих представників спинозавридів — це спинозавр, який був найдовшим наземним хижаком. Його довжина становила 15 метрів.