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Не только у Сатурна и Урана. Ученые нашли кольца даже у совсем маленьких космических тел

Юлия Чайка
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кольца, космос, звезды, фото
Изображение колец вокруг астероида Харикло глазами художника.

Такое открытые удивило астрономов, потому что они не предполагали, что более мелкие тела могут поддерживать кольца.

Все планеты-гиганты в Солнечной системе имеют кольца. У Сатурна они, конечно, наиболее заметны, но они также есть у Юпитера, Урана и Нептуна, пишет Syfy Wire.

Как выяснили ученые, кольца, состоящие из бесчисленных ледяных частиц, могут присутствовать и у малых планет (небесное тело, движущееся по орбите вокруг Солнца и не классифицированное ни как планета, ни как комета). Это открытые удивило астрономов, поскольку они даже не предполагали, что более мелкие тела могут поддерживать кольцевую систему.

Первой малой планетой, у которой были обнаружены кольца, является Харикло — огромный, ледяной и каменистый астероид, находящийся между орбитами Сатурна и Урана.

Харикло, астероид, кольца, фото
Харикло — огромный, ледяной и каменистый астероид, находящийся между орбитами Сатурна и Урана.

Скорее всего, он сформировался в поясе Койпера, отдаленной области Солнечной системы, и мигрировал на свое теперешнее место под влиянием гравитации гигантских планет. Точная форма астероида неизвестна, потому что он находится так далеко, что даже в самых мощных телескопах, объект выглядит как простая точка.

Однако иногда Харикло проходит прямо перед Солнцем (это называется покрытием), и исследователи способны определить по характеру затемнения звезды, как может выглядеть тот или иной космический объект. Как предполагают ученые, Харикло может быть как сферическим телом, так и вытянутым в форме картофелины.

Во время одного затмения в 2013 году свет звезды потускнел задолго до и спустя много времени после того, как основное тело закрыло собой звезду, и именно так были обнаружены кольца, радиусы которых составляют 396 и 405 км.

Хаумея, космос, кольца, снимок
Хаумея - карликовая планета Солнечной системы, окруженная кольцами.

Хаумея — карликовая планета Солнечной системы не только намного больше Харикло, но и вращается гораздо дальше, по несколько эллиптической траектории, проходящей на расстоянии от 5 до 7,5 млрд км от Солнца (за пределами орбиты Нептуна).

Как и Харикло, кольцо Хаумеи было обнаружено с помощью покрытия, произошедшего в 2017 году. Кольца космического объекта имеют ширину около 70 км, а их радиус составляет примерно в 2 300 км.