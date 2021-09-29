Не тільки у Сатурна й Урана. Вчені знайшли кільця навіть у зовсім маленьких космічних тіл

Таке відкриття здивувало астрономів, тому що вони не припускали, що дрібніші тіла можуть підтримувати кільця.

Усі планети-гіганти в Сонячній системі мають кільця. У Сатурна вони, звичайно, найпомітніші, але вони також є в Юпітера, Урана та Нептуна, пише Syfy Wire.

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Як з'ясували вчені, кільця, що складаються з незліченних крижаних часток, можуть бути присутніми й у малих планет (небесне тіло, що рухається по орбіті навколо Сонця і не класифіковане ні як планета, ні як комета). Це відкриття здивувало астрономів, оскільки вони навіть не припускали, що дрібніші тіла можуть підтримувати кільцеву систему.

Першою малою планетою, у якої були виявлені кільця, є Харікло — величезний, крижаний і кам'янистий астероїд, що розташований між орбітами Сатурна й Урана.

[ + – ] Харікло — величезний, крижаний і кам'янистий астероїд, що знаходиться між орбітами Сатурна і Урана.

Швидше за все, він сформувався в поясі Койпера, віддаленій області Сонячної системи, і мігрував на своє теперішнє місце під упливом гравітації гігантських планет. Точна форма астероїда невідома, тому що він розташований так далеко, що навіть у найпотужніших телескопах об'єкт має вигляд звичайної крапки.

Однак іноді Харікло проходить прямо перед Сонцем (це називається покриттям), і дослідники здатні визначити за характером затемнення зірки, який вигляд може мати той чи інший космічний об'єкт. Як припускають учені, Харікло може бути як сферичним тілом, так і витягнутим у формі картоплини.

Під час одного затемнення у 2013 році світло зірки потьмяніло задовго до і через багато часу після того, як основне тіло закрило собою зірку, і саме так були виявлені кільця, радіуси яких складають 396 і 405 км.

[ + – ] Хаумеа — карликова планета Сонячної системи, оточена кільцями.

Хаумеа — карликова планета Сонячної системи не тільки набагато більша Харікло, а й та, що обертається набагато далі, по дещо еліптичній траєкторії, що проходить на відстані від 5 до 7,5 млрд км від Сонця (за межами орбіти Нептуна).

Як і Харікло, кільце Хаумеа було виявлено за допомогою покриття, що сталося у 2017 році. Кільця космічного об'єкта мають ширину близько 70 км, а їхній радіус становить приблизно 2 300 км.