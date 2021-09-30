Старушке МКС пора на пенсию. Какой будет следующая космическая станция на орбите Земли

Космическое агентство NASA готовит новый проект по запуску коммерческой космической станции.

Начиная с 2000 года на борту МКС побывало более 200 астронавтов, которые проводили эксперименты и изучали разного рода явления, начиная от рентгеновских лучей до воздействия невесомости на здоровье людей.

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Но космическая станция постепенно изнашивается, и NASA начинает строить планы на будущее.

Еще летом агентство запросило отраслевые предложения, касающиеся нового проекта Commercial LEO Destinations (коммерческие направления на низкую околоземную орбиту). По словам главы программы NASA по развитию коммерческих направлений Мисти Снопковски, речь идет о создании частной космической станции, которая заменит МКС.

Со своей стороны NASA выпустит перечень требований, которым должны будут соответствовать коммерческие космические станции к весне 2022 года. После этого агентство собирается заключить до четырех контрактов на общую сумму в 400 млн долларов в рамках первого этапа программы.

"Мы хотим установить высокоуровневые требования для промышленности, чтобы компании смогли представить свои лучшие инновационные решения для удовлетворения наших потребностей", – говорит Снопковски.

Почему нужна замена МКС

Международная космическая станция проработала более 20 лет и будет оставаться на орбите до 2030 года, если Конгресс США согласится продлить финансирование станции.

[ + – ] Срок службы МКС постепенно истекает. Фото: NASA

Но сама станция начинает давать сбои из-за износа, который неизбежно накапливается за десятилетия, проведенные в опасной среде.

"Мы знали, что станция не сможет работать вечно, у нее есть свой срок годности", – отмечает Снопковски.

И когда бы этот конец не наступил, NASA собирается начать процесс замены МКС заблаговременно.

"На разработку сложных космических систем для станции потребуется очень много времени. Мы хотим начать этот процесс сейчас, чтобы у нас уже имелась замена, когда МКС придется уйти на пенсию", – подчеркивает глава программы NASA.

Зачем нужна новая МКС

Учитывая новые проекты NASA в дальнем космосе, от полета на Луну и Марс до запуска космического телескопа Джеймса Уэбба, возникает вопрос, действительно ли NASA нужна новая космическая станция.

По словам Снопковски, ученым из NASA все еще необходимы аванпосты на низкой околоземной орбите для исследований, которые помогут разобраться с опасностями полетов в глубокий космос.

"Нам все еще необходимо снизить риски воздействия микрогравитации на организм человека, особенно когда речь заходит о долгосрочных космических миссиях", – говорит Снопковски.

Поэтому для NASA очень важно иметь доступ к МКС, чтобы проводить все необходимые исследования.

Как будет выглядеть новая космическая станция

В конце августа NASA уже получило около десятка предложений, среди которых как крупные, так и мелкие компании.

В разработке новой МКС могут участвовать такие игроки, как компания Axiom Space, которая уже заключила контракт с NASA на строительство дополнительных модулей для МКС. Также одним из участников может стать компания Bigelow Aerospace, которая разрабатывает компактные надувные модули космических станций, которые могут расширяться до 5 тыс. кубических метров после выхода на орбиту.

[ + – ] Компактные надувные модули космических станций от Bigelow Aerospace. Фото: Handout

Boeing, Lockheed Martin, SpaceX также могут принять участие в строительстве коммерческой космической станции. По словам основательницы космической консалтинговой фирмы Astralytical Лауры Форчик, от компаний не будут требовать создания копии действующей МКС.

"На МКС непрерывно обитают астронавты, но следующие коммерческие космические станции могут и не быть постоянно обитаемыми. Возможно, появятся новые требования, которые будет диктовать спрос", – говорит Форчик.

Зачем NASA коммерческие космические станции

По сути, МКС была дипломатическим проектов, который должен был наладить отношения между США и Россией в постсоветскую эпоху. Снопковски говорит, что при строительстве станции мало учитывалась ее рентабельность. Например, эксплуатация МКС обходится NASA примерно в 4 млрд долларов в год.

Со стороны NASA было бы разумнее использовать эти деньги для более насущных проектов, как полет на Луну или Марс. Сотрудничество с коммерческими космическими станциями может сэкономить агентству уйму денег. Например, программа Commercial Crew, которая доставляет космонавтов на МКС на кораблях SpaceX Dragon, сэкономит агентству до 30 млрд долларов.

[ + – ] Эксплуатация МКС обходится NASA примерно в 4 млрд долларов в год. Фото: NASA

"Такая стратегия сотрудничества с промышленностью, более целесообразна с экономической точки зрения. Коммерческие космические станции будут принадлежать частным компаниям, которые будут ими управлять, а NASA будет покупать необходимые для себя услуги", – объясняет сотрудница NASA.

По словам Снопковски, NASA будет лишь устанавливать стандарты обслуживания и сертифицировать коммерческие станции на предмет безопасности.

Программа запуска новой МКС

Программа Commercial LEO Destinations будет проходить в два этапа. Первая фаза – этап проектирования и разработки, который продлится до 2024-2025 года.

"После первого этапа мы проведем еще один конкурс, в рамках которого отберем участников для второго этапа. Суть этого этапа будет заключаться в сертификации предоставляемых услуг", – говорит директор программа NASA.

По ее словам, NASA собирается полностью завершить вторую фазу программы в период между 2028 и 2030 годами. Именно к этому моменту действующая МКС будет готовиться к выходу на пенсию. Таким образом агентство надеется обеспечить плавный переход и передачу оборудования с одной станции на другую.

"Мы надеемся, что к моменту вывода МКС из строя у нас уже будет надежная замена. Множество людей смогут получить доступ в космос – они будут там работать, развлекаться и жить, а NASA будет всего лишь одним из клиентов коммерческой станции", – подытожила Снопковски.