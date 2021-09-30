Старенькій МКС пора на пенсію. Якою буде наступна космічна станція на орбіті Землі

Космічне агентство NASA готує новий проект із запуску комерційної космічної станції.

Починаючи з 2000 року на борту МКС побувало понад 200 астронавтів, які проводили експерименти та вивчали різного роду явища, починаючи від рентгенівських променів до впливу невагомості на здоров'я людей.

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Але космічна станція поступово зношується, і NASA починає будувати плани на майбутнє.

Ще влітку агентство запросило галузеві пропозиції, що стосуються нового проекту Commercial LEO Destinations (комерційні напрямки на низьку навколоземну орбіту). За словами глави програми NASA з розвитку комерційних напрямків Місті Снопковскі, йдеться про створення приватної космічної станції, яка замінить МКС.

Зі свого боку NASA випустить перелік вимог, яким повинні відповідатимуть комерційні космічні станції до весни 2022 року. Після цього агентство збирається укласти до чотирьох контрактів на загальну суму в 400 млн доларів у межах першого етапу програми.

"Ми хочемо встановити високорівневі вимоги для промисловості, щоб компанії змогли представити свої найкращі інноваційні рішення для задоволення наших потреб", — говорить Снопковскі.

Чому потрібна заміна МКС

Міжнародна космічна станція пропрацювала більше 20 років і залишатиметься на орбіті до 2030 року, якщо Конгрес США погодиться продовжити фінансування станції.

[ + – ] Термін служби МКС поступово закінчується. Фото: NASA

Але сама станція починає давати збої через зношування, які неминуче накопичуються за десятиліття, проведені в небезпечному середовищі.

"Ми знали, що станція не зможе працювати вічно, у неї є свій термін придатності", — зазначає Снопковскі.

І коли б цей кінець не настав, NASA збирається почати процес заміни МКС завчасно.

"На розробку складних космічних систем для станції буде потрібно дуже багато часу. Ми хочемо почати цей процес зараз, щоб у нас уже була заміна, коли МКС доведеться піти на пенсію", — підкреслює глава програми NASA.

Навіщо потрібна нова МКС

З огляду на нові проекти NASA в далекому космосі, від польоту на Місяць і Марс до запуску космічного телескопа Джеймса Вебба, виникає питання, чи дійсно NASA потрібна нова космічна станція.

За словами Снопковскі, ученим із NASA все ще необхідні аванпости на низькій навколоземній орбіті для досліджень, які допоможуть розібратися з небезпеками польотів у глибокий космос.

"Нам усе ще необхідно знизити ризики впливу мікрогравітації на організм людини, особливо коли йдеться про довгострокові космічні місії", — говорить Снопковскі.

Тому для NASA дуже важливо мати доступ до МКС, щоб проводити всі необхідні дослідження.

Який вигляд матиме нова космічна станція

У кінці серпня NASA вже отримало близько десятка пропозицій, серед яких як великі, так і дрібні компанії.

У розробці нової МКС можуть брати участь такі гравці як компанія Axiom Space, яка вже уклала контракт із NASA на будівництво додаткових модулів для МКС. Також одним із учасників може стати компанія Bigelow Aerospace, яка розробляє компактні надувні модулі космічних станцій, які можуть розширюватися до 5 тис. кубічних метрів після виходу на орбіту.

[ + – ] Компактні надувні модулі космічних станцій від Bigelow Aerospace. Фото: надувная станция

Boeing, Lockheed Martin, SpaceX також можуть взяти участь у будівництві комерційної космічної станції. За словами засновниці космічної консалтингової фірми Astralytical Лаури Форчік, від компаній не вимагатимуть створення копії діючої МКС.

"На МКС безперервно живуть астронавти, але такі комерційні космічні станції можуть і не бути постійно населеними. Можливо, з'являться нові вимоги, які диктуватиме попит", — говорить Форчік.

Навіщо NASA комерційні космічні станції

По суті, МКС була дипломатичним проектом, який повинен був налагодити відносини між США та Росією в пострадянську епоху. Снопковскі каже, що при будівництві станції мало враховувалася її рентабельність. Наприклад, експлуатація МКС обходиться NASA приблизно в 4 млрд доларів на рік.

З боку NASA було б розумніше використовувати ці гроші для нагальніших проектів, як політ на Місяць або Марс. Співпраця з комерційними космічними станціями може заощадити агентству силу-силенну грошей. Наприклад, програма Commercial Crew, яка доставляє космонавтів на МКС на кораблях SpaceX Dragon, заощадить агентству до 30 млрд доларів.

[ + – ] Експлуатація МКС обходиться NASA приблизно в 4 млрд доларів на рік. Фото: ISS

"Така стратегія співпраці з промисловістю доцільніша з економічної точки зору. Комерційні космічні станції належатимуть приватним компаніям, які будуть ними керувати, а NASA купуватиме необхідні для себе послуги", — пояснює співробітниця NASA.

За словами Снопковскі, NASA лише встановлюватиме стандарти обслуговування та сертифікуватиме комерційні станції на предмет безпеки.

Програма запуску нової МКС

Програма Commercial LEO Destinations проходитиме в два етапи. Перша фаза — етап проектування та розробки, який триватиме до 2024-2025 року.

"Після першого етапу ми проведемо ще один конкурс, у межах якого відберемо учасників для другого етапу. Суть цього етапу полягатиме в сертифікації послуг, що надаються", — говорить директор програма NASA.

За її словами, NASA збирається повністю завершити другу фазу програми в період між 2028 і 2030 роками. Саме до цього моменту діюча МКС готуватиметься до виходу на пенсію. Таким чином агентство сподівається забезпечити плавний перехід і передачу обладнання з однієї станції на іншу.

"Ми сподіваємося, що до моменту виведення МКС з ладу в нас вже буде надійна заміна. Безліч людей зможуть отримати доступ у космос — вони будуть там працювати, розважатися та жити, а NASA буде всього лише одним із клієнтів комерційної станції", — підсумувала Снопковскі .