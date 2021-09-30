Ученые рассказали, почему нельзя уничтожать мусор в вулканах

Помимо проблем с логистикой, люди столкнутся с рядом других препятствий, среди которых — необходимость использования определенных типов вулканов.

На первый взгляд раскаленная лава вулкана кажется идеальным средством для сжигания мусора. Но все намного сложнее. Если кратко, то усилия могут не стоить награды, пишет Popular Science.

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При попытке превратить вулкан в свалку, человек столкнетесь с рядом перипетий. Во-первых, люди производят много мусора. Очень много. Одни только американцы выбрасывают в среднем около 2,2 кг мусора на человека в день.

Чтобы от него избавиться, нужно сначала найти действующий вулкан и перетащить туда все отходы. Тут и начинается первая проблема. Не так много людей живут возле действующих вулканов, поэтому транспортировка мусора потребует много времени, денег и большого количества топлива. Кроме того, еще меньше людей живет рядом с действующим вулканом правильного типа.

Это звучит немного странно, но это правда. Когда люди представляют, как они бросают мусор в вулкан, они думают о красивом, "дружелюбном" вулкане в форме конуса с дырой наверху. Что-то вроде этого:

Идеально для того, чтобы выбрасывать мусор, правда? Но не все так просто. Безупречным мусоросжигателем был бы медленно извергающийся вулкан, который извергает лаву на поверхность земли постепенно, как вулканы на Гавайях, называемые щитовыми вулканами.

Однако большинство вулканов на Земле — это стратовулканы, которые характеризуются высокой, крутой формой и периодическими взрывными извержениями.

Поэтому, не стоит бросать мусор в такой вулкан во время его извержения. Если вы подойдете достаточно близко, чтобы бросить мусор во взрывающуюся массу расплавленной породы, пепла и газов, то считайте, что вы уже мертвец.

[ + – ] Лавовое озеро.

Но предположим, что вы живете на Гавайях, достаточно близко, чтобы каждый день вывозить мусор на вершину активного вулкана. В дополнение к беспокойству о том, что ваш дом будет разрушен лавой, есть также определенная опасность для вас (или мусоровоза), сбрасывающего мусор в лавовое озеро.

Помимо ядовитых газов и брызг лавы, которые уже представляют собой немалую опасность на вершине вулкана, когда холодный мусор попадет в большую массу лавы, он может вызвать некоторые впечатляющие взрывы, как обнаружила группа исследователей в Эфиопии в 2002 году.

Выглядит пугающе, не так ли? И это был всего лишь 30-килограммовый мешок с мусором.

Обвал камней в лавовые озера на Гавайях поднял лаву на 85 м в высоту, забрызгав заборы и научные веб-камеры расплавленными камнями. Это слишком большая опасность. Не говоря уже о том, что сжигание кучи мусора сильно загрязняет воздух.

Сегодня мусоросжигательные заводы регулируются целым рядом правил. Эти заводы следят за тем, чтобы дым от сжигаемого мусора не попадал в воздух (они отфильтровывают основные загрязнители, такие как угарный газ и двуокись серы, и т.д).

Так что выбрасывать мусор в вулканы — не лучшая идея. Но как насчет более специфических отходов, таких как медицинские или ядерные? К сожалению, вулканы недостаточно горячие, чтобы плавить ядерное топливо или стерилизовать медицинские отходы. Температура лавы колеблется от 700 до 1250°C, что действительно горячо, но недостаточно.