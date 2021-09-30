Учені розповіли, чому не можна знищувати сміття в вулканах

Крім проблем із логістикою, люди зіткнуться з низкою інших перешкод, серед яких — необхідність використання певних типів вулканів.

На перший погляд розпечена лава вулкана здається ідеальним засобом для спалювання сміття. Але все набагато складніше. Якщо коротко, то зусилля можуть не коштувати нагороди, пише Popular Science.

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При спробі перетворити вулкан на смітник людина зіткнетеся з низкою перипетій. По-перше, люди виробляють багато сміття. Дуже багато. Одні тільки американці викидають у середньому близько 2,2 кг сміття на людину в день.

Щоб від нього позбутися, потрібно спочатку знайти діючий вулкан і перетягнути туди всі відходи. Тут і починається перша проблема. Не так багато людей живуть біля діючих вулканів, тому транспортування сміття потребує багато часу, грошей та великої кількості палива. Крім того, ще менше людей живе поруч із діючим вулканом правильного типу.

Це звучить трохи дивно, але це правда. Коли люди уявляють, як вони кидають сміття у вулкан, вони думають про красивий, "доброзичливий" вулкан у формі конуса з дірою нагорі. Щось на зразок цього:

Ідеально для того, щоб викидати сміття, правда? Але не все так просто. Ідеальним сміттєспалювачем вулкан, який повільно вивергається, який вивергає лаву на поверхню землі поступово, як вулкани на Гаваях, звані щитовими вулканами.

Однак більшість вулканів на Землі — це стратовулкани, які характеризуються високою, крутою формою та періодичними вибуховими виверженнями.

Тому не варто кидати сміття в такий вулкан під час його виверження. Якщо ви підійдете досить близько, щоб кинути сміття у масу розплавленої породи, попелу і газів, яка вибухає, то вважайте, що ви вже мрець.

[ + – ] Лавове озеро.

Але припустимо, що ви живете на Гаваях, досить близько, щоб кожен день вивозити сміття на вершину активного вулкана. На додаток до занепокоєння про те, що ваш будинок буде зруйнований лавою, є також певна небезпека для вас (або сміттєвоза), що скидає сміття в лавове озеро.

Крім отруйних газів і бризок лави, які вже є чималою небезпекою на вершині вулкана, коли холодне сміття потрапить у велику масу лави, воно може викликати деякі вражаючі вибухи, як виявила група дослідників в Ефіопії у 2002 році.

Лякає, чи не так? І це був всього лише 30-кілограмовий мішок зі сміттям.

Обвал каміння в лавові озера на Гаваях підняв лаву на 85 м у висоту, забризкавши паркани та наукові веб-камери розплавленим камінням. Це занадто велика небезпека. Не кажучи вже про те, що спалювання купи сміття сильно забруднює повітря.

Сьогодні сміттєспалювальні заводи регулюються цілим рядом правил. Ці заводи стежать за тим, щоб дим від спалюваного сміття не потрапляв у повітря (вони фільтрують основні забруднювачі, такі як чадний газ і двоокис сірки, і т.д).

Так що викидати сміття в вулкани — не найкраща ідея. Але як щодо більш специфічних відходів, таких як медичні або ядерні? На жаль, вулкани недостатньо гарячі, щоб плавити ядерне паливо або стерилізувати медичні відходи. Температура лави коливається від 700 до 1250°C, що дійсно гаряче, але недостатньо.