Инопланетный библейский потоп. Ландшафт Марса могли сформировать катастрофические наводнения

Исследователи предполагают, что наводнения повлияли на формирование ландшафта Марса больше, чем считалось ранее.

Согласно новому исследованию, катастрофические наводнения из-за разлива озер в ранней истории Марса, возможно, создали многие долины Красной планеты, сообщает space.com.

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По мнению ученых, хотя сейчас Марс пустынная планета, раньше здесь были реки, озера и, возможно, даже моря и океаны. Одним из признаков этого является сеть долин, оставленных водой, на поверхности планеты.

Новый взгляд на историю Марса

Раньше ученые предположили, что текущая вода создала сеть углублений на поверхности Марса примерно 3,5–3,7 миллиарда лет назад, но новое исследование предлагает иной взгляд на этот процесс. За основу нового исследования взято предположение, что в марсианских озерах было очень много воды, которая могла выйти из берегов и вызвать наводнения, которые образовали каньоны.

Несмотря на это, раньше ученые считали, что наводнения имели локальный характер, а на уровне всей планеты сеть марсианских долин создали реки, которые вызывали устойчивую эрозию грунта.

Более важная роль наводнений в истории марсианского ландшафта

[ + – ] Ученые считают, что долина выделенная белым цветом образовалась в результате наводения. Фото: space.com

Но в новом исследовании ученые предположили, что наводнения сыграли более важную роль в формировании ландшафта Марса. По словам Тимоти Гоуджа из Техасского университета в Остине, в ударных кратерах могли находится озера, вода из которых создавала сильные наводнения, когда выходила из берегов.

Гоудж и его коллеги проанализировали сеть долин на Марсе, сосредоточившись на тех, которые были созданы во время пика активности рек на Красной планете. Исследователи сосредоточили внимание на долинах, связанных с древними озерами, в частности, на каньонах, дно которых было выше, чем дно озер, полагая, что углубления, вероятно, образовались, когда эти озера вышли из берегов.

Затем ученые по форме и размеру объектов оценили объемы, которые, вероятно, вырыли эти наводнения — 57 000 кубических километров. Это количество сопоставимо с примерно 24% от общего объема долин на Марсе, несмотря на то, что такие вырытые наводнением каньоны составляют лишь около 3% от общей длины долин, проанализированных учеными.

[ + – ] Бывшее озеро на Марсе, каньон выходит из него в левый верхний угол. Фото: space.com

Неожиданное открытие

"Было неожиданным открытием, что около четверти объема долин на Марсе были созданы геологически быстро — от нескольких дней до нескольких месяцев или лет, а не от десятков до сотен тысяч лет", — говорит Гоудж.

Новое открытие может иметь большое значение для понимания учеными того, как менялся марсианский ландшафт с течением времени, утверждает Гоудж.

"Поскольку каньоны, образовавшиеся в результате выхода воды из озер намного глубже, они могли повлиять на речные долины, причем первые выступали бы в качестве новых каналов для потока воды", — говорит ученый.

"Поэтому нужно лучше изучить эти наводнения, чтобы понять эволюцию долин марсианских рек".

Планы на будущее

В будущем Гоудж и его коллеги намерены создать компьютерные модели наводнений на Марсе, чтобы узнать больше о динамике создания каньонов в пространстве и во времени.