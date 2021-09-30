Інопланетний біблійний потоп. Ландшафт Марса могли сформувати катастрофічні повені

Дослідники припускають, що повені вплинули на формування ландшафту Марса більше, ніж вважалося раніше.

Згідно з новим дослідженням, катастрофічні повені через розлив озер у ранній історії Марса, можливо, створили більшість долин Червоної планети, повідомляє space.com.

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На думку вчених, хоча зараз Марс пустельна планета, раніше тут були річки, озера і, можливо, навіть моря та океани. Однією з ознак цього є мережа долин, утворених водою, на поверхні планети.

Новий погляд на історію Марса

Раніше вчені припустили, що текуча вода створила мережу заглиблень на поверхні Марса приблизно 3,5-3,7 мільярдів років тому, але нове дослідження пропонує інший погляд на цей процес. За основу нового дослідження взяте припущення, що в марсіанських озерах було дуже багато води, яка могла вийти з берегів і викликати повені, які утворили каньйони.

Незважаючи на це, раніше вчені вважали, що повені мали локальний характер, а на рівні всієї планети мережу марсіанських долин створили річки, які викликали стійку ерозію ґрунту.

Більш важлива роль повеней в історії марсіанського ландшафту

[ + – ] Учені вважають, що долина виділена білим кольором утворилася внаслідок повені. Фото: space.com

Але в новому дослідженні вчені припустили, що повені зіграли більш важливу роль у формуванні ландшафту Марса. За словами Тімоті Гоуджа з Техаського університету в Остіні, в ударних кратерах могли знаходитися озера, вода з яких створювала сильні повені, коли виходила з берегів.

Гоудж і його колеги проаналізували мережу долин на Марсі, зосередившись на тих, які були створені під час піку активності річок на Червоній планеті. Дослідники зосередили увагу на долинах, пов'язаних зі стародавніми озерами, зокрема, на каньйонах, дно яких було вище, ніж дно озер, вважаючи, що поглиблення, ймовірно, утворилися, коли ці озера вийшли з берегів.

Потім учені за формою і розміром об'єктів оцінили обсяги, які, ймовірно, вирили ці повені — 57 000 кубічних кілометрів. Цю кількість можна порівняти з приблизно 24% від загального обсягу долин на Марсі, незважаючи на те, що такі вириті повінню каньйони становлять лише приблизно 3% від загальної довжини долин, проаналізованих ученими.

[ + – ] Колишнє озеро на Марсі, каньйон виходить з нього в лівий верхній кут. Фото: space.com

Несподіване відкриття

"Було несподіваним відкриттям, що майже чверть обсягу долин на Марсі були створені геологічно швидко — від декількох днів до декількох місяців або років, а не від десятків до сотень тисяч років", — говорить Гоудж.

Нове відкриття може мати велике значення для розуміння вченими того, як змінювався марсіанський ландшафт із плином часу, стверджує Гоудж.

"Оскільки каньйони, що утворилися внаслідок виходу води з озер набагато глибші, вони могли вплинути на річкові долини, причому перші були б новими каналами для потоку води", — каже вчений.

"Тому потрібно краще вивчити ці повені, щоб зрозуміти еволюцію долин марсіанських річок".

Плани на майбутнє

У майбутньому Гоудж і його колеги мають намір створити комп'ютерні моделі повеней на Марсі, щоб дізнатися більше про динаміку створення каньйонів у просторі й у часі.