Выше Кракатау. На Земле появился новый вулкан, спрятанный под толщей океана

По словам ученых, вулкан поднимается над морским дном на 820 метров.

Ученые официально подтвердили, что в результате сейсмической активности, которая была зафиксирована в мае 2018 года, на планете появился новый подводный вулкан. Об этом сообщает Science Alert.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Со стороны восточного побережья острова Майотта на 820 метров над морским дном вырос гигантский вулкан. Для примера, высота вулкана индонезийского вулкана Кракатау составляет 813 метров, а самый высокий вулкан находится на границе Чили и Аргентины, его высота – 6893 метра. Он появился после крупного землетрясения, которое произошло в мае 2018 года.

"Это было крупнейшее из когда-либо задокументированных подводных извержений", – пишут исследователи.

Первый сейсмические толчки были зафиксированы 10 мая 2018 года. Несколько дней спустя произошло крупное землетрясение магнитудой 5,8 баллов. Сопоставив данные ученые пришли к выводу, что землетрясение было результатом крупнейшего вулканического события.

Также данные указали, что эпицентр этой вулканической активности находится в 50 км от побережья острова, который является территорией Франции и частью вулканического архипелага Коморских островов.

Ряд французских правительственных учреждений отправили на место группу исследователей, чтобы проверить данные. Ученые обнаружили подводную гору, которой раньше просто не существовало.

[ + – ] Остров Майотта и вулканическая гряда Фото: MAYOBS2 Campaign

Исследованием руководила геофизик Натали Фейе из Парижского университета и результаты ее работы были опубликованы недавно.

Команда использовала многолучевой гидролокатор, чтобы создать карту морского дна площадью 8600 квадратных километров. Также на глубине до 3,5 км были размещены сейсмометры.

В начале 2019 года сеть сейсмометров зарегистрировала 17 тыс. землетрясений на глубине от 20 до 50 км ниже дна океана. Это оказалось неожиданностью для ученых, поскольку очаги большинства землетрясений находятся не так глубоко. Также было зафиксировано еще 84 сейсмических события на необычно низких частотах.

Исходя из полученных данных, ученые смогли выяснить то, как происходило формирование нового вулкана. По словам Фейе, процесс начался с магматического резервуара глубоко в астеносфере планеты, которая представляет собой слой расплавленной мантии под литосферой Земли.

Тектонические процессы под зарождающимся вулканом могли повредить литосферу, что способствовало утечке магмы из коры и вызвало серию землетрясений. В конце концов магма вырвалась на поверхность морского дна, образовав разлив в 5 кубических километров лавы и создала новый вулкан.

На сегодняшний день объем материала, выброшенного извержением на морское дно, в тысячу раз превышает показатели других глубоководных извержений.

"Объемы и поток лавы во время извержения сопоставимы с данными, наблюдаемыми лишь в самых сейсмических горячих точках Земли. В будущем кальдера нового вулкана может обрушиться или же подводные извержения продолжатся", – подытожила исследовательница.