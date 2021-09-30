Ученые рассказали, почему человек видит ограниченное количество цветов

Люди обрабатывают и воспринимают цвета с помощью рецепторов в глазах и головного мозга.

Сияющий оранжево-желтый закат, зеленовато-голубые воды океанов, желто-красные потоки лавы. Мир изобилует разными цветами, которые мы наблюдаем каждый день. Но люди не способны увидеть все цвета оптического спектра, пишет Popular Science.

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Но почему мы не можем этого сделать? Человек видит цвета благодаря глазам и мозгу. Глаза содержат два типа рецепторов, называемых палочками и колбочками. В среднем сетчатка глаза человека содержит около 92 миллионов палочек и около 6 или 7 миллионов колбочек.

Палочки позволяют нам видеть в оттенках серого, что очень удобно ночью, когда цвета более приглушенные. А вот с помощью колбочек мы можем наблюдать наш мир в разноцветных тонах. И хоть колбочки приблизительно в 100 раз менее чувствительны к свету, чем палочки, они лучше воспринимают быстрые движения.

Однако помимо глаз, важную роль в обработке и восприятии цвета также играет головной мозг. Когда свет определенной длины проходит через роговицу, он попадает в колбочки. Затем рецепторы посылают сигнал через нейроны к зрительному нерву, который передает сообщение в мозг и обрабатывает эти данные. Колбочки воспринимают только определенный диапазон цветов.

Скорее всего, мы видим только определенный спектр цветов из-за того, что выживали и эволюционировали в окружении именно таких оттенков.

Однако, как утверждают ученые, улавливание света с более короткими длинами волн, чем может человек, предоставило бы нам возможность увидеть больше фиолетовых оттенков. В то время как видение более длинных волн, например, в инфракрасном спектре, позволило бы людям превосходно видеть в темноте.