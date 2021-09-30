Учені розповіли, чому людина бачить обмежену кількість кольорів

Люди обробляють і сприймають кольори за допомогою рецепторів в очах і головного мозку.

Блискучий оранжево-жовтий захід, зеленувато-блакитні води океанів, жовто-червоні потоки лави. Світ рясніє різними кольорами, які ми спостерігаємо щодня. Але люди не здатні побачити всі кольори оптичного спектру, пише Popular Science.

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Але чому ми не можемо цього зробити? Людина бачить кольори завдяки очам і мозку. Очі містять два типи рецепторів, які називаються паличками і колбочками. Здебільшого сітківка ока людини містить майже 92 мільйони паличок і приблизно 6 або 7 мільйонів колб.

Палички дозволяють нам бачити у відтінках сірого, що дуже зручно вночі, коли кольори більш приглушені. А ось за допомогою колбочок ми можемо спостерігати наш світ у різнокольорових тонах. І хоч колбочки приблизно в 100 разів менш чутливі до світла, ніж палички, вони краще сприймають швидкі рухи.

Однак крім очей, важливу роль в обробці та сприйнятті кольору також грає головний мозок. Коли світло певної довжини проходить через рогівку, воно потрапляє в колбочки. Потім рецептори посилають сигнал через нейрони до зорового нерва, який передає повідомлення в мозок та обробляє ці дані. Колбочки сприймають тільки певний діапазон кольорів.

Швидше за все, ми бачимо тільки певний спектр кольорів через те, що виживали й еволюціонували в оточенні саме таких відтінків.

Однак, як стверджують вчені, уловлювання світла з більш короткими довжинами хвиль, ніж може людина, надало б нам можливість побачити більше фіолетових відтінків. У той час як бачення довших хвиль, наприклад, в інфрачервоному спектрі, дозволило б людям чудово бачити в темряві.