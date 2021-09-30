Сияние Земли и космическая медуза. Лучшие космические фотографии сентября

Этот месяц был богатым на уникальные фотографии космоса и космических явлений.

На снимках можно увидеть космическую медузу, "золотое кольцо" во время затмения и Юпитер крупным планом, пишет Forbes.

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Подборка лучших снимков за месяц в космической фотографии:

1. Взгляд на Землю с МКС

Фото: ESA

Французский астронавт Томас Песке делает много красивых фотографий из окна купола Международной космической станции, но этот, безусловно, самый впечатляющий.

"Иногда свет звезд борется с огнями городов, чтобы выяснить, кто из них самый яркий и красивый", — написал в Twitter Песке. "Мне просто повезло быть судьей".

2. "Космическая медуза" над Флоридой.

Фото: SpaceX

Сразу после запуска в космос ракеты SpaceX Falcon 9 с полностью гражданским экипажем на борту корабля Crew Dragon, в рамках миссии Inspiration 4, была сделана удивительная фотография. Фотограф Джон Краусс запечатлел "космическую медузу" или "ракетную медузу".

Это явление возникает, когда ракета летит в космос сразу после захода солнца, при этом шлейф выхлопных газов создает ореол, который освещается Солнцем из-за горизонта.

3. "Золотое кольцо".

Фото: Forbes

Снимок солнечного затмения, был сделан китайским фотографом Шучан Донгом, который получил за него главный приз конкурса "Астрономический фотограф года" в размере 13 900 долларов. Конкурс проводит Гринвичская королевская обсерватория в Лондоне.

Фото было сделано 21 июня 2020 года во время впечатляющего кольцевого солнечного затмения, которое совпало с днем солнцестояния.

4. Над облаками Юпитера.

Фото: NASA

Каково было бы летать над облаками Юпитера? Космический аппарат "Юнона" недавно изменил свою орбитальную траекторию вокруг планеты-гиганта, чтобы посетить спутник Юпитера Ганимед.

Вследствие этого орбита аппарата сократилась с 53 до 43 дней, и каждый близкий пролет или перийов — стал ближе, чем раньше.

5. Телескоп Хаббл и скопление звезд

Фото: NASA

После некоторых технических проблем, угрожавших его существованию, космический телескоп Хаббл вернулся в строй и делает то, что умеет лучше всего. Прямо с околоземной орбиты получено потрясающее изображение шарового звездного скопления под названием NGC 6717, которое находится на расстоянии более 20 000 световых лет от Земли в созвездии Стрельца.

Это изображение NGC 6717 представляет собой почти сферический набор звезд, тесно связанных друг с другом гравитацией. На переднем плане видны несколько ярких звезд, близких к Земле.