Сияние Земли и космическая медуза. Лучшие космические фотографии сентября
Этот месяц был богатым на уникальные фотографии космоса и космических явлений.
На снимках можно увидеть космическую медузу, "золотое кольцо" во время затмения и Юпитер крупным планом, пишет Forbes.
Подборка лучших снимков за месяц в космической фотографии:
1. Взгляд на Землю с МКС
Французский астронавт Томас Песке делает много красивых фотографий из окна купола Международной космической станции, но этот, безусловно, самый впечатляющий.
"Иногда свет звезд борется с огнями городов, чтобы выяснить, кто из них самый яркий и красивый", — написал в Twitter Песке. "Мне просто повезло быть судьей".
2. "Космическая медуза" над Флоридой.
Сразу после запуска в космос ракеты SpaceX Falcon 9 с полностью гражданским экипажем на борту корабля Crew Dragon, в рамках миссии Inspiration 4, была сделана удивительная фотография. Фотограф Джон Краусс запечатлел "космическую медузу" или "ракетную медузу".
Это явление возникает, когда ракета летит в космос сразу после захода солнца, при этом шлейф выхлопных газов создает ореол, который освещается Солнцем из-за горизонта.
3. "Золотое кольцо".
Снимок солнечного затмения, был сделан китайским фотографом Шучан Донгом, который получил за него главный приз конкурса "Астрономический фотограф года" в размере 13 900 долларов. Конкурс проводит Гринвичская королевская обсерватория в Лондоне.
Фото было сделано 21 июня 2020 года во время впечатляющего кольцевого солнечного затмения, которое совпало с днем солнцестояния.
4. Над облаками Юпитера.
Каково было бы летать над облаками Юпитера? Космический аппарат "Юнона" недавно изменил свою орбитальную траекторию вокруг планеты-гиганта, чтобы посетить спутник Юпитера Ганимед.
Вследствие этого орбита аппарата сократилась с 53 до 43 дней, и каждый близкий пролет или перийов — стал ближе, чем раньше.
5. Телескоп Хаббл и скопление звезд
После некоторых технических проблем, угрожавших его существованию, космический телескоп Хаббл вернулся в строй и делает то, что умеет лучше всего. Прямо с околоземной орбиты получено потрясающее изображение шарового звездного скопления под названием NGC 6717, которое находится на расстоянии более 20 000 световых лет от Земли в созвездии Стрельца.
Это изображение NGC 6717 представляет собой почти сферический набор звезд, тесно связанных друг с другом гравитацией. На переднем плане видны несколько ярких звезд, близких к Земле.