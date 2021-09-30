Сяйво Землі та космічна медуза. Кращі космічні фотографії вересня
Цей місяць був багатим на унікальні фотографії космосу та космічних явищ.
На знімках можна побачити космічну медузу, "золоте кільце" під час затемнення і Юпітер крупним планом, пише Forbes.
Підбірка найкращих знімків за місяць в космічній фотографії:
1. Погляд на Землю з МКС
Французький астронавт Томас Песке робить багато красивих фотографій з вікна купола Міжнародної космічної станції, але цей, безумовно, найбільш разючий.
"Іноді світло зірок бореться з вогнями міст, щоб з'ясувати, хто з них найяскравіший і найкрасивіший", — написав у Twitter Песке. "Мені просто пощастило бути суддею".
2. "Космічна медуза" над Флоридою.
Одразу після запуску в космос ракети SpaceX Falcon 9 з повністю цивільним екіпажем на борту корабля Crew Dragon, у межах місії Inspiration 4, було зроблене дивовижне фото. Фотограф Джон Краус зобразив "космічну медузу" або "ракетну медузу".
Це явище виникає, коли ракета летить у космос відразу після заходу сонця, при цьому шлейф вихлопних газів створює ореол, який освітлюється Сонцем з-за обрію.
3. "Золоте кільце".
Знімок сонячного затемнення, був зроблений китайським фотографом Шучан Донг, який отримав за нього головний приз конкурсу "Астрономічний фотограф року" в розмірі 13 900 доларів. Конкурс проводить Гринвіцька королівська обсерваторія в Лондоні.
Фото було зроблене 21 червня 2020 року під час разючого кільцевого сонячного затемнення, яке співпало з днем сонцестояння.
4. Над хмарами Юпітера.
Як би було б літати над хмарами Юпітера? Космічний апарат "Юнона" нещодавно змінив свою орбітальну траєкторію навколо планети-гіганта, щоб відвідати супутник Юпітера Ганімед.
Унаслідок цього орбіта апарату скоротилася з 53 до 43 днів, і кожен близький проліт або перійов — став ближче, ніж раніше.
5. Телескоп Габбл і скупчення зірок
Після деяких технічних проблем, які загрожували його існуванню, космічний телескоп Габбл повернувся в стрій і робить те, що вміє найкраще. Прямо з навколоземної орбіти отримане приголомшливе зображення кульового зоряного скупчення під назвою NGC 6717, яке знаходиться на відстані понад 20 000 світлових років від Землі в сузір'ї Стрільця.
Це зображення NGC 6717 є майже сферичним набором зірок, тісно пов'язаних один з одним гравітацією. На передньому плані видно кілька яскравих зірок, близьких до Землі.