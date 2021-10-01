Древние супервспышки на Солнце могут повториться: ученые дали ответ, что случится на Земле

Катастрофическое воздействие солнечных бурь коснется самолетов, спутников и Интернета.

Ученые узнали о нескольких солнечных супербурях, которые потрясли Землю в прошлом, обнаружив повышение концентрации углерода-14 в кольцах деревьев. Эти события имели огромное влияние на нашу планету и если они повторяться, то это будет настоящая катастрофа, сообщает earthsky.org

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В 2012 году ученые узнали, исследуя годичные кольца деревьев, что солнечная супербуря достигла Земли в 774-775 годах нашей эры. Но новое исследование показывает, что подобные выбросы солнечной энергии также имели место в 5259 г. до н.э. и 7176 г. до н.э.

По словам ученых, таких солнечных супревспышек могло быть больше в прошлом, и они случаются не так уж и редко. Поэтому Землю может ждать очередное катастрофическое событие.

Углерод-14 и солнечные вспышки

Исследователи проанализировали годичные кольца деревьев в Швейцарии, Германии, Ирландии, России и США. Когда энергетические частицы от солнечной вспышки взаимодействуют с атмосферой Земли, они могут производить углерод-14, который в конечном итоге, остается в деревьях в виде химического отпечатка. Одно годичное кольцо соответствует одному году жизни дерева. Следовательно, обнаружение повышения концентрации углерода-14 на кольце дерева дает очень точную дату, когда произошла супервспышка на Солнце.

Фото: wikipedia

Узнать точную дату солнечных супервспышек ученым также помогли обнаруженные повышенные концентрации бериллия-10 и хлора-36, найденные в ледяных кернах. Эти элементы также являются свидетельствами проникновения солнечных энергетических частиц на Землю.

По словам Александры Бейлисс из Университета Стерлинга в Шотландии, за последние 12 тысяч лет сильных супервспышек на Солнце, которые повлияли на Землю может быть больше, ведь исследования продолжаются.

Что произойдет, если сегодня случится солнечная супервспышка?

Ученые говорят, что солнечные супервспышки, следы которых были обнаружены в прошлом, будут разрушительными для современного мира. Воздействие будет катастрофическим для самолетов, спутников, современных телекоммуникационных и компьютерных систем.

Такая солнечная супервспышка, которая поразит Землю, может "уничтожить" Интернет, вывести из строя подводные кабели и, возможно, уничтожит все электронные данные, включая банковскую информацию и другие данные, хранящиеся на компьютерах.

Фото: Forbes

Известные сильные солнечные бури

Одной из самых известных солнечных бурь в известной нам истории является "Событие Кэррингтона", сильная электромагнитная буря, поразившая Землю в 1859 году. Это событие стало причиной отказа всех телеграфных систем, высшего технологического достижения того времени, в Европе и Северной Америке. Но об этой солнечной буре даже нет данных в годичных кольцах деревьев, то есть сильной концентрации углерода-14 не обнаружено. А это значит, что это был лишь легкий ветерок по сравнению с настоящим ураганом солнечной супервспышки в древности, говорят ученые.

Из относительно недавних солнечных бурь можно вспомнить событие 1989 года. Тогда имея лишь крохотное количество энергии, которое могла бы произвести солнечная супервспышка, эта буря, тем не менее, вызвала многочасовое отключение электричества в Квебеке, Канада.

Успокойтесь, все не так плохо

Но ученые, основываясь на данных о нашем Солнце, говорят, что у такого типа звезд супервспышки бывают не очень часто. Но все же они случаются и их было больше, чем три обнаруженные за последние 12 тысяч лет. Исследователи не могут дать ответ повторится ли солнечная супервспышка, и если да, то когда ее ожидать.