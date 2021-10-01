Стародавні супеспалахи на Сонці можуть повторитися: вчені дали відповідь, що трапиться на Землі

Катастрофічний вплив сонячних бурь торкнеться літаків, супутників та інтернету.

Учені дізналися про декілька сонячних супербурь, які потрясли Землю в минулому, зафіксувавши підвищення концентрації вуглецю-14 у кільцях дерев. Ці події справляли величезний вплив на нашу планету і якщо вони повторяться, то це буде справжня катастрофа, повідомляє earthsky.org.

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У 2012 році вчені дізналися, досліджуючи річні кільця дерев, що сонячна супербуря досягла Землі в 774-775 роках нашої ери. Але нове дослідження показує, що подібні викиди сонячної енергії також траплялися в 5259 до н. е. і 7176 до н. е.

За словами вчених, таких сонячних суперспалахів могло бути більше в минулому, і вони трапляються не так вже й рідко. Тому Землю може чекати чергова катастрофічна подія.

Вуглець-14 і сонячні спалахи

Дослідники проаналізували річні кільця дерев у Швейцарії, Німеччині, Ірландії, Росії та США. Коли енергетичні частки від сонячного спалаху взаємодіють з атмосферою Землі, вони можуть виробляти вуглець-14, який в кінцевому підсумку, залишається в деревах у вигляді хімічного відбитка. Одне річне кільце відповідає одному року життя дерева. Отже, зафіксоване підвищення концентрації вуглецю-14 на кільці дерева дає дуже точну дату, коли відбувся суперспалах на Сонці.

Фото: wikipedia

Дізнатися точну дату сонячних суперпалахів ученим також допомогли виявлені підвищені концентрації берилію-10 і хлору-36, знайдені в крижаних кернах. Ці елементи також є свідченням проникнення сонячних енергетичних частинок на Землю.

За словами Олександри Бейлісс з Університету Стерлінга в Шотландії, за останні 12 тисяч років сильних суперспалахів на Сонці, які вплинули на Землю може бути більше, адже дослідження тривають.

Що станеться, якщо сьогодні трапиться сонячний суперспалах?

Учені кажуть, що сонячні суперспалахи, сліди яких були помічені в минулому, будуть руйнівними для сучасного світу. Вплив буде катастрофічним для літаків, супутників, сучасних телекомунікаційних і комп'ютерних систем.

Такий сонячний суперспалах, який уразить Землю, може "знищити" інтернет, вивести з ладу підводні кабелі та, можливо, знищить всі електронні дані, враховуючи банківську інформацію та інші дані, що зберігаються на комп'ютерах.

Фото: Forbes

Відомі сильні сонячні бурі

Однією з найвідоміших сонячних бурь у відомій нам історії є "Подія Каррінгтона", сильна електромагнітна буря, яка уразила Землю в 1859 році. Ця подія стала причиною відмови всіх телеграфних систем, вищого технологічного досягнення того часу, в Європі та Північній Америці. Але про цю сонячну бурю навіть немає даних у річних кільцях дерев, тобто сильної концентрації вуглецю-14 не зафіксовано. А це значить, що це був лише легкий вітерець порівняно зі справжнім ураганом сонячного суперспалаху в давнину, говорять вчені.

З відносно нещодавніх сонячних бурь можна згадати подію 1989 року. Тоді маючи лише крихітну кількість енергії, яка могла б бути сонячним суперспалахом, ця буря, тим не менш, викликала багатогодинне відключення електрики в Квебеку, Канада.

Заспокойтеся, все не так погано

Але вчені, ґрунтуючись на даних про наше Сонце, кажуть, що в такого типу зірок суперспалахи бувають не надто часто. Але все ж вони трапляються і їх було більше, ніж три виявлені за останні 12 тисяч років. Дослідники не можуть дати відповідь чи повториться сонячний суперспалах, і якщо так, то коли його чекати.