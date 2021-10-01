Подарок от президента Никсона. Американец вернул камень с Луны, купленный на гаражной распродаже
Мужчина хотел использовать мемориальную табличку с камня для изготовления рукоятки для своего пистолета.
Пропавший лунный камень, который подарил штату Луизиана в 1972 году тогдашний президент США Ричард Никсон, был возвращен обратно во владения штата. Житель Флориды нашел камень с Луны в старом ящике в своем доме. Он купил его на распродаже когда-то в течение 15 лет и даже не осознавал, что купил бесценный артефакт, сообщает Futurism.
"Я даже не могу сказать, как долго этот камень был у меня", — говорит американец, который попросил не называть его имени. "Я не помню сколько я за него заплатил. Я покупаю разные таблички, древесину из которых использую для создания рукояток для своих пистолетов".
Никто не знает, как образец лунной поверхности оказался на распродаже. Сейчас лунный камень находится в Государственном музее Луизианы. Он заключен в акриловый шар, который прикреплен к деревянной мемориальной табличке с миниатюрной копией государственного флага и надписями.
Подавляющее большинство лунных камней, доставленных на Землю во время миссий "Аполлон", хранятся в NASA. Однако большая часть из почти 200 образцов, которые президент Никсон подарил всем штатам США и правительствам других стран, пропала без вести.
Временный директор Государственного музея Луизианы Стивен Маклански говорит, что музей не планирует проводить расследование как камень попал на распродажу, поэтому мы никогда не узнаем, как он исчез и кто его украл. Но по словам Маклански, музей все еще планирует проверить подлинность лунного камня.