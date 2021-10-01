Подарок от президента Никсона. Американец вернул камень с Луны, купленный на гаражной распродаже

Мужчина хотел использовать мемориальную табличку с камня для изготовления рукоятки для своего пистолета.

Пропавший лунный камень, который подарил штату Луизиана в 1972 году тогдашний президент США Ричард Никсон, был возвращен обратно во владения штата. Житель Флориды нашел камень с Луны в старом ящике в своем доме. Он купил его на распродаже когда-то в течение 15 лет и даже не осознавал, что купил бесценный артефакт, сообщает Futurism.

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"Я даже не могу сказать, как долго этот камень был у меня", — говорит американец, который попросил не называть его имени. "Я не помню сколько я за него заплатил. Я покупаю разные таблички, древесину из которых использую для создания рукояток для своих пистолетов".

[ + – ] Лунный камень с миссии "Аполлон 17", подаренный Луизиане Фото: Futurism

Никто не знает, как образец лунной поверхности оказался на распродаже. Сейчас лунный камень находится в Государственном музее Луизианы. Он заключен в акриловый шар, который прикреплен к деревянной мемориальной табличке с миниатюрной копией государственного флага и надписями.

Подавляющее большинство лунных камней, доставленных на Землю во время миссий "Аполлон", хранятся в NASA. Однако большая часть из почти 200 образцов, которые президент Никсон подарил всем штатам США и правительствам других стран, пропала без вести.

[ + – ] Астронавты последней миссии на Луну, "Аполлон-17" Юджин Сернан и Харрисон Шмитт на поверхности нашего спутника. Фото: wikipedia

Временный директор Государственного музея Луизианы Стивен Маклански говорит, что музей не планирует проводить расследование как камень попал на распродажу, поэтому мы никогда не узнаем, как он исчез и кто его украл. Но по словам Маклански, музей все еще планирует проверить подлинность лунного камня.