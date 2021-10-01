Подарунок від президента Ніксона. Американець повернув камінь з Місяця, куплений на гаражній розпродажі
Чоловік хотів використовувати меморіальну табличку з каменю для виготовлення рукоятки для свого пістолета.
Зниклий місячний камінь, який подарував штату Луїзіана в 1972 році тодішній президент США Річард Ніксон, був повернутий назад у володіння штату. Житель Флориди знайшов камінь з Місяця в старому ящику в своєму будинку. Він купив його на розпродажі колись протягом 15 років і навіть не усвідомлював, що купив безцінний артефакт, повідомляє Futurism.
"Я навіть не можу сказати, як довго цей камінь був у мене", — каже американець, який попросив не називати його імені. "Я не пам'ятаю скільки я за нього заплатив. Я купую різні таблички, деревину з яких використовую для створення рукояток для своїх пістолетів".
Ніхто не знає, як зразок місячної поверхні опинився на розпродажі. Зараз місячний камінь знаходиться в Державному музеї Луїзіани. Він поміщений в акрилову кулю, прикріплену до дерев'яної меморіальної таблички з мініатюрною копією державного прапора і написами.
Переважна більшість місячних каменів, доставлених на Землю під час місій "Аполлон", зберігаються в NASA. Однак більша частина з майже 200 зразків, які президент Ніксон подарував усім штатам США й урядам інших країн, зникла безвісти.
Тимчасовий директор Державного музею Луїзіани Стівен Макланскі каже, що музей не планує проводити розслідування як камінь потрапив на розпродаж, тому ми ніколи не дізнаємося, як він зник і хто його вкрав. Але за словами Макланскі, музей все ще планує перевірити справжність місячного каменю.