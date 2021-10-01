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Подарунок від президента Ніксона. Американець повернув камінь з Місяця, куплений на гаражній розпродажі

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Місячний камінь з місії "Аполлон 17", подарований Луїзіані
Фото: Futurism

Чоловік хотів використовувати меморіальну табличку з каменю для виготовлення рукоятки для свого пістолета.

Зниклий місячний камінь, який подарував штату Луїзіана в 1972 році тодішній президент США Річард Ніксон, був повернутий назад у володіння штату. Житель Флориди знайшов камінь з Місяця в старому ящику в своєму будинку. Він купив його на розпродажі колись протягом 15 років і навіть не усвідомлював, що купив безцінний артефакт, повідомляє Futurism.

"Я навіть не можу сказати, як довго цей камінь був у мене", — каже американець, який попросив не називати його імені. "Я не пам'ятаю скільки я за нього заплатив. Я купую різні таблички, деревину з яких використовую для створення рукояток для своїх пістолетів".

Місячний камінь з місії "Аполлон 17", подарований Луїзіані
Місячний камінь з місії "Аполлон 17", подарований Луїзіані
Фото: Futurism

Ніхто не знає, як зразок місячної поверхні опинився на розпродажі. Зараз місячний камінь знаходиться в Державному музеї Луїзіани. Він поміщений в акрилову кулю, прикріплену до дерев'яної меморіальної таблички з мініатюрною копією державного прапора і написами.

Переважна більшість місячних каменів, доставлених на Землю під час місій "Аполлон", зберігаються в NASA. Однак більша частина з майже 200 зразків, які президент Ніксон подарував усім штатам США й урядам інших країн, зникла безвісти.

Астронавти останньої місії на Місяць, "Аполлон-17" Юджин Сернан і Харрісон Шмітт на поверхні нашого супутника.
Астронавти останньої місії на Місяць, "Аполлон-17" Юджин Сернан і Гаррісон Шмітт на поверхні нашого супутника.
Фото: wikipedia

Тимчасовий директор Державного музею Луїзіани Стівен Макланскі каже, що музей не планує проводити розслідування як камінь потрапив на розпродаж, тому ми ніколи не дізнаємося, як він зник і хто його вкрав. Але за словами Макланскі, музей все ще планує перевірити справжність місячного каменю.