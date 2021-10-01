Ученые обнаружили, что Земля стала намного тусклее, чем еще 17 лет назад

По мнению исследователей, именно изменение климата является одной из главных причин данного явления.

Новое исследование ученных показало, что наша планета стала менее яркой за последние несколько десятилетий, пишет Forbes.

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Когда Солнце светит на нашу планету, Земля отражает почти треть этого света обратно в космос, но как заявляют ученые, потепление океанов происходящее из-за изменения климата привело к снижению отражательной способности, которую обычно называют альбедо.

"Падение альбедо стало для нас огромной неожиданностью, когда мы проанализировали данные за последние три года. Оно оставалось неизменным почти 17 лет", — рассказал исследователь Технологического института Нью-Джерси Филипп Гуд.

Исследователи проанализировали данные со спутников, а также в целом земное сияние, и обнаружили снижение альбедо на полпроцента, причем большая часть данных поступила за три года, 2015 — 2017 годы.

В качестве вероятной причины потускнения Земли команда назвала уменьшение количества ярких, отражающих облаков над потеплевшими водами восточной части Тихого океана.

"На самом деле это весьма тревожно", — отметил планетолог Эдвард Швитерман из Калифорнийского университета в Риверсайде.

Некоторые ученые на протяжении многих лет с надеждой предполагали, что глобальное потепление может увеличить общий облачный покров и отражательную способность, помогая в некотором смысле, сбалансировать ситуацию. Но, по словам Швитермана, новое исследование ученых показывает обратное.