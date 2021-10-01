Учені з'ясували, що Земля стала набагато тьмянішою, ніж ще 17 років тому

На думку дослідників, саме зміна клімату є однією з головних причин цього явища.

Нове дослідження вчених показало, що наша планета стала менш яскравою за останні кілька десятиліть, пише Forbes.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

Коли Сонце світить на нашу планету, Земля відбиває майже третину цього світла назад у космос, але як заявляють учені, потепління океанів, яке відбувається через зміну клімату, призвело до зниження відбивної здатності, яку зазвичай називають альбедо.

"Падіння альбедо стало для нас величезною несподіванкою, коли ми проаналізували дані за останні три роки. Воно залишалося незмінним майже 17 років", — розповів дослідник Технологічного інституту Нью-Джерсі Філіп Гуд.

Дослідники проаналізували дані із супутників, а також у цілому земне сяйво, і зафіксували зниження альбедо на пів відсотка, причому більша частина даних надійшла за три роки, 2015 — 2017 роки.

Ймовірною причиною тьмяніння Землі команда назвала зменшення кількості яскравих відбивальних хмар над потеплілими водами східної частини Тихого океану.

"Насправді це дуже тривожно", — зазначив планетолог Едвард Швітерман із Каліфорнійського університету в Ріверсайді.

Деякі вчені протягом багатьох років із надією припускали, що глобальне потепління може збільшити загальний хмарний покрив і відбивну здатність, допомагаючи в деякому сенсі, збалансувати ситуацію. Але, за словами Швітермана, нове дослідження вчених показує зворотне.