Ученые рассказали, почему некоторые люди слышат цвета и пробуют на вкус слова

Данный феномен называется синестезией, с ним живут всего 4% людей во всем мире.

У небольшой группы людей некоторые органы чувств работают довольно странным образом, пишет Popular Science.

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Так, к примеру, написанная цифра 2 может вызвать вспышку фиолетового цвета, а услышанная нота до-диез — покалывание пальца. Некоторые люди, испытывающие это состояние, называемым синестезией, даже ощущают вкус произносимых слов: например, имя Сэм может вызвать сладкий привкус.

Если вы испытываете синестезию, для вас есть хорошие новости, вы можете жить совершенно нормальной жизнью и познавать окружающий мир на многомерном уровне.

Но пока ученым не удалось понять причины данного феномена. Не существует никакого теста для диагностики этого состояния, что только прибавляет загадочности.

Когнитивный психолог из Мичиганского университета Дэвид Бранг говорит, что он постоянно получает электронные письма от людей, спрашивающих, являются ли их особые ощущения результатом некого смешения.

"Синестезия — это действительно смешение чувств", — отмечает Бранг.

Хотя люди знали о синестезии и проводили исследования с 1876 года, ученые до сих пор не до конца ее понимают. Отчасти это связано с тем, что синестезия не очень распространена. Более раннее исследование показало, что с ней живут только 4% людей.

Ныне существующая теория утверждает, что мозг синестетов имеет дополнительные соединения. Когда человек видит слово, его сетчатка и зрительный нерв посылают эту информацию в зрительную кору, создающую рассматриваемое человеком изображение. Затем мозговой отдел распознавания лиц и цветов, веретенообразная извилина, помещает его в контекст.

Дополнительные соединения могут одновременно посылать сигналы, скажем, в области, ориентированные на цвет и на слово, придавая словам цвет или даже испортить первое свидание с довольно неприятным на вкус именем спутника.