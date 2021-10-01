Учені розповіли, чому деякі люди чують кольори та пробують на смак слова

Цей феномен називається синестезією, з ним живуть усього 4% людей у всьому світі.

У невеликої групи людей деякі органи чуття працюють досить дивним чином, пише Popular Science.

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Так, наприклад, написана цифра 2 може викликати спалах фіолетового кольору, а почута нота до-дієз — поколювання пальця. Деякі люди, які відчувають цей стан, званий синестезія, навіть відчувають смак вимовлених слів: наприклад, ім'я Сем може викликати солодкий присмак.

Якщо ви відчуваєте синестезію, для вас є хороші новини, ви можете жити абсолютно нормальним життям і пізнавати навколишній світ на багатовимірному рівні.

Але поки вченим не вдалося зрозуміти причини цього феномена. Не існує ніякого тесту для діагностики цього стану, що тільки додає загадковості.

Когнітивний психолог із університету Мічигану Девід Бранг каже, що він постійно отримує електронні листи від людей, які запитували, чи є їхні особливі відчуття результатом якогось змішання.

"Синестезія — це дійсно змішання почуттів", — зазначає Бранг.

Хоча люди знали про синестезію та проводили дослідження з 1876 року, вчені до цих пір не до кінця її розуміють. Почасти це пов'язано з тим, що синестезія не дуже поширена. Більш раннє дослідження показало, що з нею живуть тільки 4% людей.

Нині існуюча теорія стверджує, що мозок синестетів має додаткові з'єднання. Коли людина бачить слово, її сітківка та зоровий нерв посилають цю інформацію в зорову кору, що створює зображення, яке розглядає людина. Потім мозковий відділ розпізнавання осіб і кольорів, веретеноподібна звивина, поміщає його в контекст.

Додаткові з'єднання можуть одночасно посилати сигнали, скажімо, в області, орієнтовані на колір і на слово, надаючи словам колір або навіть зіпсувати перше побачення з досить неприємним на смак ім'ям супутника.