Кладбища на Марсе. Как человеческие тела будут разлагаться на Красной планете

Будущим колонизаторам Красной планеты придется решить много насущных проблем, в том числе, как хоронить усопших. В марсианских условиях это будет непростой задачей.

В свете будущей колонизации Марса, человечеству стоит задуматься о том, что первые поселенцы будут делать со своими мертвецами на Красной планете. Из-за слишком сложной логистики и дорогостоящей транспортировки, вряд ли тела людей будут отправлять обратно на Землю, пишет Discovery Magazine.

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Как разлагаются тела на Земле

Люди эволюционировали на Земле, и это идеальная среда для нас, будь мы живы или мертвы. На планете человеческие тела разлагаются благодаря окружающей среде, которая очень эффективно перерабатывает любую биомассу, включая тела людей.

"На Земле некоторые организмы эволюционировали, чтобы использовать биомассу других мертвых организмов. Это их ниша, и она достаточно велика", – говорит судебный антрополог из Университета Западной Каролины Николас Пассалаква.

[ + – ] На Земле человеческие тела разлагаются благодаря окружающей среде Фото: wikipedia

Профессор судебной антропологии в Университете Колорадо Мелисса Коннор рассказывает, что происходит с телом человека после смерти. По ее словам, вначале тело холодеет (посмертное охлаждение или algor mortis), кровь стекает под действием силы тяжести и появляются трупные пятна (livor mortis). После этого наблюдается трупное окоченение, а затем клетки начинают разрушаться под действием ферментов организма, этот процесс называется автолизом.

Позже начинается гниение трупа, за которое ответственные наши собственные бактерии, помогавшие нам при жизни переваривать пищу.

Автолиз и гниение становятся причиной изменения цвета кожи, а также вздутия живота.

Далее за дело берутся насекомые, птицы или другие животные, а позже к ним присоединяются грибки.

По словам Коннор, разложение – это континуум, в котором разные процессы могут перекрывать друг друга. Разложение человеческого тела вряд ли можно назвать строгим пошаговым процессом.

Но есть один важный фактор, без которого разложение биомассы невозможно, на Земле эту роль играет температура.

"Температура действительно важный фактор для веществ, которые метаболизируют, иными словам, едят человеческие ткани. Когда речь заходит о насекомых, как о первичном поглотителе мягких тканей человека, всегда нужно принимать во внимание температуру, от которой зависит их активность", – отмечает Пассалаква.

Температура также играет важную роль и по другой причине

"Процесс сублимации или обезвоживания начинается при низких температурах, когда водяной лед переходит в газ, минуя жидкую форму", – говорит Коннор.

В таких условиях на Земле, где вода сублимируется, а холод останавливает автолиз, сублимация просто осушает останки и создает мумии.

Среда на Марсе

Сегодняшний Марс – это холодная и сухая планеты с очень тонкой атмосферой, которая на 95% состоит из углекислого газа и лишь на 0,16% из кислорода.

[ + – ] Окружающая среда на Марсе не приспособлена для захоронения тел. Фото: NASA

В среднем температура на Марсе составляет около –63 градусов по Цельсию, но показатели могут изменяться в зависимости от местоположения и сезона года. Например, в октябре 2020 года аппарата InSight зафиксировал температурный максимум днем, который составил –4 градуса по Цельсию, а минимум в пределах –96 градусов ночью.

Плюс на планете нет ни живых организмов, ни жидкой воды.

Мумии на Красной планете

Эксперты считают, что человеческое тело на Марсе, даже если его закопать в рыхлой марсианской почве, высохнет и мумифицируется.

По словам Коннора, первые несколько стадий разложения все еще будут присутствовать, но других признаков может и не быть. Автолиз и гниение будут продолжаться до тех пор, пока труп не замерзнет. Но здесь есть одна важная деталь: большинство бактерий в организме человека – аэробные, рост которых прекращается при концентрации кислорода в 40—50 % и выше.

[ + – ] На Марсе тела людей никогда не превратятся в скелеты, они станут мумиями. Фото: National Geographic

На Марсе смогут размножаться только анаэробные бактерии, которым необходима лишь малая часть кислорода, поэтому процесс гниения будет строго ограничен.

После замерзания тела будут высыхать, в конечном итоге, превращаясь в идеальную мумию, которым бы позавидовали древние египтяне.

"Высушенные ткани, вероятно, будут сохраняться нетронутыми на протяжении неопределенного периода времени", – подчеркивает антрополог Коннор.

Эксперты говорят, что на Марсе тела людей никогда не превратятся в скелеты, как это происходит на Земле.

Утилизация трупов

Во многих религиях принято предавать тела усопших земле, но это вряд ли подойдет для Красной планеты. Если поселения начнут расти, тогда для кладбищ потребуется слишком много места, поскольку тела не будут разлагаться, предотвращая повторное использование территории.

Другой популярный на Земле способ утилизации тел – кремация, но она также не подойдет для Марса. Дело в том, что для кремации тел температура в камере должна достигать примерно 538 градусов по Цельсию, что крайне затратно за пределами Земли.

"Это огромное количество энергии, которое израсходуется просто на то, чтобы сжечь тело. Для марсианских поселенцев это будет недопустимой роскошью", – отмечает Пассалаква.

Кроме этого, захоронение и кремация – это потеря потенциально ценной биомассы. На Земле разложение – это своеобразная программа переработки, возвращающая биомассу в окружающую среду.

"Окружающая среда на Земле всегда стремится максимально использовать биомассу. Но окружающая среда на Марсе вообще не сможет использовать эти ресурсы, что приведет к их бесповоротной потере", – добавляет эксперт.

Возможно, лучшим решением для марсианских поселенцев будет переработка биомассы, как это происходит на Земле естественным образом.

Ученые не исключают создание специальных теплиц на Марсе, где биомасса будет разлагаться также эффективно, как и на Земле, при этом принося пользу. Тела могут быть переработаны в удобрения или стать частью почвы.

Также анаэробные бактерии могли бы адаптироваться к марсианской среде, что может сделать разложение тел возможным.

"Эволюция продолжается и может происходить достаточно быстро. Поэтому я не удивлюсь, если нечто привезенное нами с Земли сможет эволюционировать, чтобы воспользоваться новым источником питания", – подытожила Коннор.

Пока на Марсе находятся лишь останки роботизированных миссий, но когда на Красную планету прибудут люди, нам стоит задуматься о том, что делать со своими мертвецами.