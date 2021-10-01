Кладовища на Марсі. Як людські тіла будуть розкладатися на Червоній планеті

Майбутнім колонізаторам Червоної планети доведеться розв'язати багато нагальних проблем, зокрема, як ховати покійних. У марсіанських умовах це буде непростим завданням.

У світлі майбутньої колонізації Марса, людству варто задуматися про те, що перші поселенці робитимуть зі своїми мерцями на Червоній планеті. Через занадто складну логістику і дороге транспортування, навряд чи тіла людей відправлятимуть назад на Землю, пише Discovery Magazine.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

Як розкладаються тіла на Землі

Люди еволюціонували на Землі, і це ідеальне середовище для нас, будь ми живі чи мертві. На планеті людські тіла розкладаються завдяки навколишньому середовищу, яке дуже ефективно переробляє будь-яку біомасу, враховуючи тіла людей.

"На Землі деякі організми еволюціонували, щоб використовувати біомасу інших мертвих організмів. Це їхня ніша, і вона досить велика", — говорить судовий антрополог з Університету Західної Кароліни Ніколас Пассалаква.

[ + – ] На Землі людські тіла розкладаються завдяки навколишньому середовищу Фото: wikipedia

Професорка судової антропології в Університеті Колорадо Мелісса Коннор розповідає, що відбувається з тілом людини після смерті. За її словами, спочатку тіло холоне (посмертне охолодження або algor mortis), кров стікає під дією сили тяжіння і з'являються трупні плями (livor mortis). Після цього спостерігається трупне задубіння, а потім клітини починають руйнуватися під дією ферментів організму, цей процес називається автолізом.

Пізніше починається гниття трупа, за яке відповідальні наші власні бактерії, які допомагали нам за життя перетравлювати їжу.

Автоліз і гниття стають причиною зміни кольору шкіри, а також здуття живота.

Далі за справу беруться комахи, птахи або інші тварини, а пізніше до них приєднуються грибки.

За словами Коннор, розкладання — це континуум, в якому різні процеси можуть перекривати одне одного. Розкладання людського тіла навряд чи можна назвати суворим покроковим процесом.

Але є один важливий фактор, без якого розкладання біомаси неможливе, на Землі цю роль грає температура.

"Температура дійсно важливий фактор для речовин, які метаболізують, іншими словами, їдять людські тканини. Коли йдеться про комах як про первинний поглинач м'яких тканин людини, завжди потрібно брати до уваги температуру, від якої залежить їхня активність", — зазначає Пассалаква.

Температура також відіграє важливу роль і з іншої причини.

"Процес сублімації або зневоднення починається за низьких температур, коли водяний лід переходить в газ, минаючи рідку форму", — говорить Коннор.

У таких умовах на Землі, де вода сублімується, а холод зупиняє автоліз, сублімація просто осушує рештки і створює мумії.

Середовище на Марсі

Сьогоднішній Марс — це холодна і суха планета з дуже тонкою атмосферою, яка на 95% складається з вуглекислого газу і лише на 0,16% із кисню.

[ + – ] Навколишнє середовище на Марсі не пристосоване для поховання тіл. Фото: NASA

Здебільшого температура на Марсі становить приблизно –63 градусів за Цельсієм, але показники можуть змінюватися залежно від місця розташування і сезону року. Наприклад, у жовтні 2020 року апарату InSight зафіксував температурний максимум вдень, який склав –4 градуси за Цельсієм, а мінімум у межах –96 градусів уночі.

Плюс на планеті немає ні живих організмів, ні рідкої води.

Мумії на Червоній планеті

Експерти вважають, що людське тіло на Марсі, навіть якщо його закопати в пухкому марсіанському ґрунті, висохне і муміфікується.

За словами Коннора, перші кілька стадій розкладання все ще будуть присутні, але інших ознак може й не бути. Автоліз і гниття триватимуть доти, доки труп не замерзне. Але тут є одна важлива деталь: більшість бактерій в організмі людини — аеробні, ріст яких припиняється при концентрації кисню в 40-50% і вище.

[ + – ] На Марсі тіла людей ніколи не перетворяться на скелети, вони стануть муміями Фото: мумия

На Марсі зможуть розмножуватися тільки анаеробні бактерії, яким необхідна лише мала частина кисню, тому процес гниття буде суворо обмежений.

Після замерзання тіла будуть висихати, в кінцевому підсумку, перетворюючись на ідеальну мумію, яким би позаздрили стародавні єгиптяни.

"Висушені тканини, ймовірно, будуть зберігатися недоторканими протягом невизначеного періоду часу", — підкреслює антрополог Коннор.

Експерти кажуть, що на Марсі тіла людей ніколи не перетворяться на скелети, як це відбувається на Землі.

Утилізація трупів

У багатьох релігіях заведено віддавати тіла покійних землі, але це навряд чи підійде для Червоної планети. Якщо поселення почнуть рости, тоді для кладовищ буде потрібно занадто багато місця, оскільки тіла не будуть розкладатися, запобігаючи повторному використанню території.

Інший популярний на Землі спосіб утилізації тіл — кремація, але вона також не підійде для Марса. Справа в тому, що для кремації тіл температура в камері повинна досягати приблизно 538 градусів за Цельсієм, що вкрай витратно за межами Землі.

"Це величезна кількість енергії, яка витрачається просто на те, щоб спалити тіло. Для марсіанських поселенців це буде неприпустимою розкішшю", — зазначає Пассалаква.

Крім цього, поховання і кремація — це втрата потенційно цінної біомаси. На Землі розкладання — це своєрідна програма переробки, яка повертає біомасу в навколишнє середовище.

"Навколишнє середовище на Землі завжди прагне максимально використовувати біомасу. Але навколишнє середовище на Марсі взагалі не зможе використовувати ці ресурси, що призведе до їх безповоротної втрати", — додає експерт.

Можливо, кращим рішенням для марсіанських поселенців буде переробка біомаси, як це відбувається на Землі природним чином.

Учені не усувають можливість створення спеціальних теплиць на Марсі, де біомаса буде розкладатися так само ефективно, як і на Землі, при цьому приносячи користь. Тіла можуть бути перероблені в добрива або стати частиною ґрунту.

Також анаеробні бактерії могли б адаптуватися до марсіанського середовищя, що може зробити розкладання тіл можливим.

"Еволюція триває і може відбуватися досить швидко. Тому я не здивуюся, якщо щось привезене нами із Землі зможе еволюціонувати, щоб скористатися новим джерелом живлення", — підсумувала Коннор.

Поки на Марсі перебувають лише рештки роботизованих місій, але коли на Червону планету прибудуть люди, нам варто замислитися над тим, що робити зі своїми мерцями.