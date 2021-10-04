Ученые утверждают, что до конца 21 века появится новая самая яркая звезда

Ею должна стать двойная звездная система V Стрелы, в результате слияния белого карлика и звезды компаньона.

На сегодняшний день двойная звездная система V Стрелы настолько слабая, что ее трудно найти даже с помощью телескопа среднего размера. Но в течение следующих нескольких десятилетий, после слияния двух входящих в нее звезд, ситуация может измениться, пишет Science Alert.

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Система состоит из белого карлика (главной звезды) и звезды главной последовательности (звезды компаньона).

Эксперты из Университета штата Луизиана считают, что V Стрелы суждено стать самой яркой звездой в галактике Млечный Путь, ярче даже Сириуса.

"Примерно в 2083 году скорость аккреции V Стрелы сильно возрастет, выбрасывая массу с невероятно высокой скоростью на белый карлик, в результате чего произойдет вспышка. В последние дни вся масса звезды-компаньона упадет на белого карлика, создавая мощный ветер от сливающейся звезды, которая будет ярче Сириуса, а, возможно, даже такой же яркой, как Венера", — рассказал ученый Брэдли Шефер из Университета штата Луизиана.

V Стрелы является катаклизмической переменной (класс астрономических объектов, относящихся к переменным звездам и проявляющие катаклизмическую (вспышечную и проч.) активность) двойной звездой.

Во всей галактике насчитывается более миллиона катаклизмических переменных, но как утверждают астрономы, V Стрелы является самой экстремальной, которую они до сих пор видели, примерно в сто раз более яркой, чем все другие. И это, вероятно, из-за огромного размера звезды-компаньона, которая почти в 4 раза больше, чем пожирающий ее белый карлик.

"Во всех других известных катаклизмических переменных белый карлик более массивен, чем звезда-компаньон, поэтому V Стрелы совершенно уникальна", — отметил Шефер.

Изучая яркость V Стрелы на старых фотографиях, хранящихся в обсерватории Гарвардского колледжа, команда собрала подробную историю звезды, начиная с 1890-х годов.

Просматривая эту хронологию, кажется, что V Стрелы движется к белому карлику гораздо быстрее, чем предполагали эксперты, подходя все ближе к аккреции.

Авторы подсчитали, что почти весь газ V Стрелы должен упасть на карликовую звезду в течение последних нескольких недель и дней после слияния, что приведет к возникновению мощнейшего звездного ветра.

Учитывая некоторую неопределенность с окончательной датой появления этой новой яркой звезды, команда считает, что две звезды сольются где-то между 2067 и 2099 годами. Более того, некоторые из нас смогут увидеть это явления своими глазами.