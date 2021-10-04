Учені стверджують, що до кінця 21 століття з'явиться нова найяскравіша зірка

Нею має стати подвійна зоряна система V Стріли в результаті злиття білого карлика та зірки-компаньйона.

На сьогоднішні подвійна зоряна система V Стріли настільки слабка, що її важко знайти навіть за допомогою телескопа середнього розміру. Але протягом наступних кількох десятиліть після злиття двох зірок, які входять до неї, ситуація може змінитися, пише Science Alert.

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Система складається з білого карлика (головної зірки) та зірки головної послідовності (зірки-компаньйона).

Експерти з Університету штату Луїзіана вважають, що V Стріли судилося стати найяскравішою зіркою в галактиці Чумацький Шлях, яскравішою навіть за Сіріуса.

"Приблизно у 2083 року швидкість акреції V Стріли сильно зросте, викидаючи масу з неймовірно високою швидкістю на білий карлик, у результаті чого відбудеться спалах. В останні дні вся маса зірки-компаньйона впаде на білого карлика, створюючи потужний вітер від зірки, яка зливатиметься і яка буде яскравішою за Сіріуса, а, можливо, навіть такою ж яскравою, як Венера", — розповів учений Бредлі Шефер із Університету штату Луїзіана.

V Стріли є катаклізмічною змінною (клас астрономічних об'єктів, що відносяться до змінних зірок і проявляють катаклізмічну (спалахову та ін.) активність) подвійною зіркою.

У всій галактиці налічується понад мільйон катаклізмічних змінних, але, як стверджують астрономи, V Стріли є найекстремальнішою, яку вони до сих пір бачили, приблизно в сто разів яскравішою, ніж усі інші. І це, ймовірно, через величезний розмір зірки-компаньйона, яка майже в 4 рази більша, ніж білий карлик, який її пожирає.

"У всіх інших відомих катаклізмічних змінних білий карлик масивніший, ніж зірка-компаньйон, тому V Стріли абсолютно унікальна", — зазначив Шефер.

Вивчаючи яскравість V Стріли на старих фотографіях, що зберігаються в обсерваторії Гарвардського коледжу, команда зібрала детальну історію зірки, починаючи з 1890-х років.

Переглядаючи цю хронологію, здається, що V Стріли рухається до білого карлика набагато швидше, ніж припускали експерти, підходячи все ближче до акреції.

Автори підрахували, що майже весь газ V Стріли повинен впасти на карликову зірку протягом останніх декількох тижнів і днів після злиття, що призведе до виникнення потужного зоряного вітру.

З огляду на деяку невизначеність з остаточною датою появи цієї нової яскравої зірки, команда вважає, що дві зірки зіллються десь між 2067 і 2099 роками. Більш того, деякі з нас зможуть побачити це явища своїми очима.