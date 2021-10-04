Ходили по морскому дну на четырех лапах: ученые нашли новый вид древних косаток

Новый вид косаток под названием Phiomicetus anubis, жил в океанах Земли в период эоцена, 56-34 миллиона лет назад.

Окаменелые череп и кости древней четвероногой косатки возрастом 43 миллиона лет, ученые обнаружили в египетской части пустыни Сахара. Животное вероятно достигало 3 метров в длину и весило около тонны, сообщает jpost.com

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По словам ученых, открытие этого нового вида имеет решающее значение для понимания процесса превращения древних китов, которые жили на суше, в морских млекопитающих, которых мы знаем сегодня.

Окаменелые останки нового вида древних морских животных обнаружили в Фаюмской впадине, в которой палеонтологи находят большое количество окаменелостей животных эоцена и олигоцена (34-23 млн лет назад).

[ + – ] Египетские ученые с окаменелыми останками древней косатки Phiomicetus anubis. Фото: The Jerusalem Post

Вид Phiomicetus anubis получил свое название в честь древнеегипетского бога загробной жизни Анубиса, который изображался человеком с собачьей головой.

У древней косатки, судя по скелету, были длинная морда и острые зубы, прикрепленные к массивным челюстям.

[ + – ] Новый вид древних косаток Phiomicetus anubis. Художественная реконструкция. Фото: The Jerusalem Post

"Это открытие дает нам новое понимание роли, которую африканские воды играли в эволюции китов в эоцене", — говорит автор исследования Абдулла Гохар.

Исследователи говорят, что древняя косатка охотилась на крупную добычу, включая скатов, акул, а также морских рептилий, на мелководье у берега. Это открытие проливает новый свет на то, как эти млекопитающие в конечном итоге перешли с суши в воду.

Phiomicetus был представителем самых ранних китообразных, или протоцетидов, которые были предками самых крупных животных, живущих на Земле. Современные синие киты могут достигать в длину 30 метров и весить до 190 тонн – это в два с половиной раза больше, чем самые большие динозавры.

Киты эволюционировали более 50 миллионов лет назад и начинали как наземные существа. Это были плотоядные животные с длинными черепами и большими зубами.