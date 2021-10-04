Ходили по морському дну на чотирьох лапах: учені знайшли новий вид древніх косаток

Новий вид косаток під назвою Phiomicetus anubis, жив в океанах Землі в період еоцену, 56-34 мільйони років тому.

Скам'янілі череп і кістки древньої чотириногої косатки віком 43 мільйони років, учені знайшли в єгипетській частині пустелі Сахара. Тварина ймовірно сягала 3 метрів у довжину і важила приблизно тонну, повідомляє jpost.com.

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За словами вчених, відкриття цього нового виду має вирішальне значення для розуміння процесу перетворення древніх китів, які жили на суші, на морських ссавців, яких ми знаємо сьогодні.

Скам'янілі рештки нового виду древніх морських тварин знайшли в Фаюмській западині, в якій палеонтологи знаходять велику кількість скам'янілостей тварин еоцену й олігоцену (34-23 млн років тому).

[ + – ] Єгипетські вчені зі скам'янілими рештками давньої косатки Phiomicetus anubis. Фото: The Jerusalem Post

Вид Phiomicetus anubis отримав свою назву на честь давньоєгипетського бога потойбічного життя Анубіса, який зображувався людиною із собачою головою.

У стародавньої косатки, судячи зі скелету, були довга морда і гострі зуби, прикріплені до масивних щелеп.

[ + – ] Новий вид древніх косаток Phiomicetus anubis. Художня реконструкція. Фото: The Jerusalem Post

"Це відкриття дає нам нове розуміння ролі, яку африканські води грали в еволюції китів в еоцені", — говорить автор дослідження Абдулла Гохарі.

Дослідники говорять, що давня косатка полювала на велику здобич, враховуючи скатів, акул, а також морських рептилій, на мілководді біля берега. Це відкриття проливає нове світло на те, як ці ссавці в кінцевому підсумку перейшли із суші у воду.

Phiomicetus був представником найбільш ранніх китоподібних, або протоцетидів, які були предками найбільших тварин, котрі живуть на Землі. Сучасні сині кити можуть сягати в довжину 30 метрів і важити до 190 тонн — це в два з половиною рази більше, ніж найбільші динозаври.

Кити еволюціонували понад 50 мільйонів років тому і починали як наземні істоти. Це були м'ясоїдні тварини з довгими черепами і великими зубами.