Тайная переписка. Ученые узнали, что королева Франции Мария-Антуанетта писала своему любовнику

Некоторые слова в письме королевы были зачеркнуты темными чернилами. Но ученые узнали, кто это сделал.

Ученые из Франции разработали новый метод обнаружения оригинальных слов, разделив химический состав различных чернил, использованных в исторических документах. Они проверили свой метод, проанализировав письма французской королевы к шведскому графу, сообщает phys.org

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[ + – ] Королева Франции Мария-Антуанетта (1755-1793). Портрет работы французской художницы Элизабет Виже-Лебрен, 1783 год. Фото: wikipedia

В одном из писем Мария-Антуанетта, жена короля Франции Людовика XVI, писала своему близкому другу и по слухам, любовнику Акселю фон Ферсену "Мой дорогой друг, ты, которого я люблю", но некоторые слова были замазаны темными чернилами, возможно, чтобы смягчить интимную откровенность письма. Ученые смогли прочитать оригинальные слова и даже идентифицировать человека, который их замазал – это был сам Ферсен. Он использовал те же чернила, чтобы писать и редактировать другие письма. Ученые предполагают, что граф пытался таким образом сохранить доброе имя королевы.

В восьми из 15 букв, которые изучили исследователи, было много различий в химическом составе. Ученым удалось отделить каждый химический слой и восстановить исходный текст.

[ + – ] Вверху показано оригинальное письмо. В нижней части показаны результаты сканирования отредактированных слов с помощью рентгеновской флуоресцентной спектроскопии. Фото: phys.org

Дружба, письма, гильотина

Мария-Антуанетта и Ферсен познакомились во Франции, когда им обоим было 18 лет. Королева Франции и ее друг переписывались между июнем 1791 и августом 1792 года. В этот период королевская семья находилась под наблюдением революционного правительства, которое свергло монархию в 1789 году. Уже в 1793-м Марию-Антуанетту и ее мужа, Людовика XVI, казнили на гильотине.

[ + – ] Казнь Марии-Антуанетты 16 октября 1793 года. Неизвестный художник, 1793 год. Фото: wikipedia

Язык цветов

"В то время в переписке людей часто использовали язык цветов, но в этом письме мы видим по-настоящему интимный язык", — говорит Энн Мишлен из Парижского университета.

Язык цветов использовали для тайного выражения чувств, в тех случаях, когда о них нельзя было говорить открыто. Язык цветов реализовывали с помощью чернил разного цвета. Каждому цвету придавалось свое особенное значение, о котором знали участники переписки. Например:

красный — цвет жизни и любви

черный — символ печали, траура;

синий — символ верности

В письмах, написанных на плотной хлопковой бумаге, обсуждаются политические события и личные чувства. Отредактированные слова, такие как "безумно" и "любимый", меняют не общий смысл, а тон отношений между отправителем и получателем.

Невидимые чернила

В Европе 18-го века те, кто обменивался письмами, знали, что их могут прочесть и другие. Поэтому некоторые люди использовали секретные коды и так называемые "невидимые чернила", чтобы скрыть истинное значение слов от посторонних чтецов.

Семья Ферсена хранила письма до 1982 года, когда их приобрел французский национальный архив.