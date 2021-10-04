Таємне листування. Учені дізналися, що королева Франції Марія-Антуанетта писала своєму коханцеві

Деякі слова в листі королеви були закреслені темним чорнилом. Але вчені дізналися, хто це зробив.

Учені з Франції розробили новий метод виявлення оригінальних слів, розділивши хімічний склад різних чорнил, використаних в історичних документах. Вони перевірили свій метод, проаналізувавши листи французької королеви до шведського графа, повідомляє phys.org.

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[ + – ] Королева Франції Марія-Антуанетта (1755-1793). Портрет роботи французької художниці Елізабет Віже-Лебрен, 1783 рік. Фото: wikipedia

В одному з листів Марія-Антуанетта, дружина короля Франції Людовіка XVI, писала своєму близькому другові і за чутками, коханцеві Акселю фон Ферсену "Мій любий друже, ти, якого я люблю", але деякі слова були замазані темним чорнилом, можливо, щоб пом'якшити інтимну відвертість листа. Учені змогли прочитати оригінальні слова і навіть ідентифікувати людину, яка їх замазала — це був сам Ферсен. Він використовував ті ж чорнила, щоб писати і редагувати інші листи. Учені припускають, що граф намагався таким чином зберегти добре ім'я королеви.

У 8 з 15 букв, які вивчили дослідники, було багато відмінностей у хімічному складі. Ученим вдалося відокремити кожен хімічний шар і відновити вихідний текст.

[ + – ] Угорі показано оригінальний лист. У нижній частині показані результати сканування відредагованих слів за допомогою рентгенівської флуоресцентної спектроскопії. Фото: phys.org

Дружба, листи, гільйотина

Марія-Антуанетта і Ферсен познайомилися у Франції, коли їм обом було 18 років. Королева Франції та її друг листувалися між червнем 1791 і серпнем 1792 року. У цей період королівська сім'я перебувала під наглядом революційного уряду, який скинув монархію в 1789 році. Уже в 1793-му Марію-Антуанетту та її чоловіка, Людовика XVI, стратили на гільйотині.

[ + – ] Страта Марії-Антуанетти 16 жовтня 1793 року. Невідомий художник, 1793 рік. Фото: wikipedia

Мова кольорів

"У той час у листуванні людей часто використовували мову кольорів, але в цьому листі ми бачимо по-справжньому інтимну мову", — говорить Енн Мішлен з Паризького університету.

Мову кольорів використовували для таємного вираження почуттів, у тих випадках, коли про них не можна було говорити відкрито. Мову кольорів реалізовували за допомогою чорнил різного кольору. Кожному кольору надавалося своє особливе значення, про яке знали учасники листування. Наприклад:

червоний — колір життя і любові

чорний — символ печалі, жалоби;

синій — символ вірності

У листах, написаних на щільному бавовняному папері, обговорюються політичні події й особисті почуття. Відредаговані слова, такі як "шалено" і "улюблений", міняють не загальний зміст, а тон відносин між відправником та отримувачем.

Невидимі чорнила

У Європі 18-го століття ті, хто обмінювався листами, знали, що їх можуть прочитати й інші. Тому деякі люди використовували секретні коди і так звані "невидимі чорнила", щоб приховати справжнє значення слів від сторонніх читців.

Сім'я Ферсена зберігала листи до 1982 року, коли їх придбав французький національний архів.