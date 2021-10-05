Взрывающиеся трупы. Ученые развеяли распространенный миф про кремацию

Хотя многие люди и боятся узнавать детали того, что произойдет с их телом после смерти, вопрос про кремацию вызывает много любопытства.

Несмотря на то, что большинство из нас предпочли бы не вникать в подробности того, что происходит с нашим телом после смерти, вопрос о том может ли труп взорваться во время кремации кажется довольном интересным, пишет Science Focus.

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Процесс разложения начинается всего через несколько минут после смерти – клетки лишаются кислорода и кислот, а ферменты начинают их расщеплять. Температура тела падает, и начинается трупное окоченение (застывание мышц, лишенных кислорода).

Микробы, которые жили на теле и в организме человека в течение жизни, больше не сдерживаемые иммунной системой, приступают к перевариванию распадающихся клеток.

Затем тело начинает разлагаться, мягкие ткани распадаются, превращаясь в жидкость, а микробы расщепляют сахар, содержащийся в теле, выделяя при этом такие газы, как метан, сероводород и аммиак. Эти газы могут накапливаться внутри разлагающегося трупа, и иногда, если давление становится слишком высоким, они способны разорвать желудок.

Таким образом, взрыв трупа не является чем-то невозможным, но это вряд ли произойдет во время кремации, поскольку телу не дадют достичь стадии гниения. Для замедления разложения тела используется охлаждение или бальзамирование.

Газы, образующиеся при гниении, не могут привести к взрыву трупа во время кремации, но вот кардиостимулятор, не обнаруженный специалистами до кремации на это способен.

В 1976 году ртутно-цинковые батареи кардиостимулятора взорвались в крематории британского города Солихалл, разрушив кирпичную облицовку кремационной камеры. Это привело к принятию новых правил по удалению кардиостимуляторов, а также других медицинских имплантатов перед кремацией.