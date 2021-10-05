Вибухають трупи. Учені розвіяли поширений міф про кремацію

Хоча багато людей і бояться дізнаватися деталі того, що станеться з їхнім тілом після смерті, питання про кремацію викликає багато цікавості.

Незважаючи на те, що більшість з нас вважали за краще б не вникати в подробиці того, що відбувається з нашим тілом після смерті, питання про те, чи може труп вибухнути під час кремації, здається доволі цікавим, пише Science Focus.

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Процес розкладання починається всього через кілька хвилин після смерті — клітини позбавляються кисню і кислот, а ферменти починають їх розщеплювати. Температура тіла падає, і починається трупне задубіння (застигання м'язів, позбавлених кисню).

Мікроби, які жили на тілі і в організмі людини протягом життя, більше не стримувані імунною системою, приступають до перетравлювання клітин, що розпадаються.

Потім тіло починає розкладатися, м'які тканини розпадаються, перетворюючись на рідину, а мікроби розщеплюють цукор, що міститься в тілі, виділяючи при цьому такі гази, як метан, сірководень і аміак. Ці гази можуть накопичуватися всередині трупа, що розкладається, і іноді, якщо тиск стає занадто високим, вони здатні розірвати шлунок.

Таким чином, вибух трупа не є чимось неможливим, але це навряд чи станеться під час кремації, оскільки тілу не дадуть досягти стадії гниття. Для уповільнення розкладання тіла використовується охолодження або бальзамування.

Гази, що утворюються при гнитті, не можуть призвести до вибуху трупа під час кремації, але ось кардіостимулятор, не виявлений фахівцями до кремації, на це здатний.

У 1976 році ртутно-цинкові батареї кардіостимулятора вибухнули в крематорії британського міста Соліхалл, зруйнувавши цегляне облицювання кремаційної камери. Це призвело до прийняття нових правил з видалення кардіостимуляторів, а також інших медичних імплантатів перед кремацією.