За 20 тысяч лет до COVID-19. Ученые нашли следы древней вспышки коронавируса

Исследователи говорят, что древняя эпидемия изменила геном людей в Восточной Азии.

Исследователи из Университета Аризоны нашли доказательства эпидемии коронавируса, разразившейся 20 тыс. лет назад в Восточной Азии. Следы древнего вида коронавируса были найдены в генетическом коде людей. Об этом сообщает SciTechDaily.

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Ученые проанализировали геномы более 2500 ныне живущих людей из 26 популяций в мире, чтобы понять, как они адаптировались к вспышкам коронавируса в прошлом. Эксперты использовали вычислительные методы, чтобы отыскать генетические следы адаптации к коронавирусам. Известно, что за последние 20 лет произошли три крупные вспышки, включая COVID-19.

Речь идет о вирусе SARS-CoV, возникшем в Китае в 2002 году и унесшем жизни 800 человек, MERS-CoV из Ближнего Востока (убил более 850 человек), а также текущий SARS-CoV-2, убившем 3,8 млн человек.

Но новое исследование показало, что за тысячи лет до известных вспышек разразилась еще одна крупная эпидемия коронавируса.

"Это похоже на то, если бы мы искали окаменелые следы динозавров, вместо того, чтобы вести поиски останков самих динозавров. Мы не нашли непосредственно сам древний вирус, но обнаружили следы естественного отбора, который он оставил в человеческом геноме во время древней эпидемии", – говорит профессор кафедры экологии и эволюционной биологии Университета Аризоны Дэвид Энард.

По словам экспертов, в человеческом геноме содержится исчерпывающая эволюционная информация, чей возраст составляет сотни тысяч лет. Среди них физиологические и иммунологические адаптации, позволившие людям пережить разного рода угрозы, включая эпидемии вирусов.

Так, предки жителей Восточной Азии пережили эпидемия коронавируса, похожего на COVID-19. Изучаемый регион на данный момент охватывает территорию Китая, Японии, Монголии, Северной Кореи, Южной Кореи и Тайваня.

Ученые объясняют, что для того, чтобы заразить человеческие клетки, вирусу необходимо взаимодействовать с определенными белками, которые вырабатывает клетка-хозяин. Такие белки называются взаимодействующими с вирусами (virus-interacting proteins, VIP).

Фото: Nature

Исследователи нашли 42 признака адаптации в различных генах человека, кодирующих вышеупомянутые VIP. На основе полученных данных, ученые предполагают, что предки современного населения Восточной Азии впервые столкнулись с коронавирусом более 20 тыс. лет назад.

"Мы выяснили, что большинство адаптивных изменений находится в легких – ткани, которую чаще всего поражают коронавирусы", – говорит первый автор статьи из Университета Аделаиды Яссин Суильми.

Новая работа также показала, что в ходе древней эпидемии естественный отбор благоприятствовал конкретны вариантам человеческих генов, отвечающих за взаимодействие вируса с клетками. Возможно, такие изменения снижали тяжесть заболевания.

Эксперты считают, что изучение таких следов древних вирусов, могут помочь понять, как геномы людей адаптировались к вирусам, которые стали движущей силой эволюции.

Другие исследования в этой сфере показали, что мутации в генах VIP могут влиять на восприимчивость к коронавирусам и тяжесть симптомов COVID-19. В настоящее время уже ведутся исследования по созданию лекарств от COVID-19 на основе найденных мутаций VIP.