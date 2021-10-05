За 20 тисяч років до COVID-19. Учені знайшли сліди давнього спалаху коронавірусу

Дослідники говорять, що давня епідемія змінила геном людей у Східній Азії.

Дослідники з Університету Аризони знайшли докази епідемії коронавірусу, що вибухнула 20 тис. років тому в Східній Азії. Сліди стародавнього виду коронавірусу були знайдені в генетичному коді людей. Про це повідомляє SciTechDaily.

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Учені проаналізували геноми понад 2500 нині живих людей з 26 популяцій у світі, щоб зрозуміти, як вони адаптувалися до спалахів коронавірусу в минулому. Експерти використовували обчислювальні методи, щоб відшукати генетичні сліди адаптації до коронавірусу. Відомо, що за останні 20 років відбулися три великі спалахи, включаючи COVID-19.

Йдеться про вірус SARS-CoV, який виник у Китаї у 2002 році і забрав життя 800 чоловік, MERS-CoV з Близького Сходу (вбив понад 850 людей), а також поточний SARS-CoV-2, що убив 3,8 млн чоловік.

Але нове дослідження показало, що за тисячі років до відомих спалахів вибухнула ще одна велика епідемія коронавірусу.

"Це схоже на те, якби ми шукали скам'янілі сліди динозаврів, замість того, щоб вести пошуки останків самих динозаврів. Ми не знайшли безпосередньо сам древній вірус, але виявили сліди природного відбору, який він залишив у людському геномі під час давньої епідемії", — каже професор кафедри екології та еволюційної біології Університету Аризони Девід Енард.

За словами експертів, у людському геномі міститься вичерпна еволюційна інформація, чий вік становить сотні тисяч років. Серед них фізіологічні та імунологічні адаптації, що дозволили людям пережити різного роду загрози, включаючи епідемії вірусів.

Так, предки жителів Східної Азії пережили епідемію коронавірусу, схожого на COVID-19. Досліджуваний регіон наразі охоплює територію Китаю, Японії, Монголії, Північної Кореї, Південної Кореї і Тайваню.

Учені пояснюють, що для того, щоб заразити людські клітини, вірусу необхідно взаємодіяти з певними білками, які виробляє клітина-господар. Такі білки взаємодіють з вірусами (virus-interacting proteins, VIP).

Дослідники знайшли 42 ознаки адаптації в різних генах людини, що кодують вищезгадані VIP. На основі отриманих даних, учені припускають, що предки сучасного населення Східної Азії вперше зіткнулися з коронавірусом понад 20 тис. років тому.

"Ми з'ясували, що більшість адаптивних змін у легенях— тканині, яку найчастіше вражають коронавіруси", — говорить перший автор статті з Університету Аделаїди Яссин Суїльмі.

Нова робота також показала, що в ході стародавньої епідемії природний відбір сприяв конкретним варіантам людських генів, що відповідають за взаємодію вірусу з клітинами. Можливо, такі зміни знижували тяжкість захворювання.

Експерти вважають, що вивчення таких слідів древніх вірусів можуть допомогти зрозуміти, як геноми людей адаптувалися до вірусів, які стали рушійною силою еволюції.

Інші дослідження в цій сфері показали, що мутації в генах VIP можуть впливати на сприйнятливість до коронавірусу і тяжкість симптомів COVID-19. Наразі вже проводяться дослідження зі створення ліків від COVID-19 на основі знайдених мутацій VIP.