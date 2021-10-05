Полет на воздушном шаре. Компания из США готовится отправить в стратосферу первых туристов
У желающих увидеть космос с близкого расстояния теперь есть еще один вариант.
Американская компания World View начнет полеты на стратосферных воздушных шарах в 2024 году. Место на борту капсулы будет стоить 50 тысяч долларов. Всего в капсуле будет 8 мест. Полет будет занимать от 6 до 8 часов, космические туристы смогут подняться на высоту 30 километров и увидеть и Землю с высоты, и немного космоса, сообщает space.com
Компания World View Enterprises планирует запуски своих аппаратов с пассажирами из мест, которые имеют важное культурное и историческое значение для землян.
"Мы хотим изменить представление о космическом туризме", — говорит генеральный директор компании Райан Хартман.
8 мест за 50 тысяч долларов
Каждое место в герметичной капсуле Explorer на восемь пассажиров будет стоить 50 000 долларов – это значительно меньше, чем берут за полеты в космос другие компании.
Места в капсуле во время первого полета, который запланирован на начало 2024 года, уже выкупила некоммерческая организация Space For Humanity. Участников полета в организации выберут сами.
Старты возле Китайской стены и египетских пирамид
Компания World View Enterprises планирует запуски своих воздушных шаров из интересных мест на Земле. Перед стартом у всех космических туристов будет пятидневная прогулка по этим местам.
Например, первый запуск состоится в штате Аризона, недалеко от Большого каньона. Также в планах запуски из Австралии, недалеко от Большого Барьерного рифа, в Кении, Норвегии, Бразилии, Монголии, недалеко от Великой Китайской стены и Египта, недалеко от комплекса пирамид в Гизе.
В капсуле будет ванная и коктейли
В капсуле Explorer будут удобные откидные сиденья, высокоскоростной доступ в Интернет, камеры наблюдения за Землей и телескопы для наблюдения за звездами, а также другие удобства, среди которых ванная. На борту будут подавать еду и напитки, в том числе специальные коктейли. Вместе с пассажирами на борту капсулы будут находится два сотрудника World View.
Вторая попытка World View Enterprises
Это уже не первая попытка компании World View занять свое место на рынке космического туризма. Почти десять лет назад компания объявила о планах создания системы воздушный шар-капсула под названием Voyager, которая будет доставлять людей в стратосферу по цене 75 000 долларов за место.
Компания хотела осуществить первый полет в 2016 году. Но этого не произошло. В 2019 году два соучредителя World View основали другую компанию под названием Space Perspective, которая сейчас разрабатывает собственную систему воздушный шар-капсула — Spaceship Neptune. Компания Space Perspective также планирует начать свои полеты в 2024 году, правда билеты будут стоить 125 тысяч долларов.
Капсула Explorer будет подниматься ввысь с помощью гигантского воздушного шара, а приземляться с помощью парашюта на сушу. В то время как капсула Spaceship Neptune будет опускаться в океан. По словам Хартмана, капсула и парашют будут многоразовыми, а вот воздушный шар нет.
Насыщенный рынок космического туризма
Компании World View и Space Perspective будут запускать свои капсулы в стратосферу. А вот компании Virgin Galactic и Blue Origin отправляют туристов в суборбитальное пространство Земли, на высоту до 100 километров. У первой места стоят 450 тысяч долларов, а компания Джеффа Безоса пока не объявила стоимость полета, но ожидается, что она будет такой же или еще выше.
Компания SpaceX недавно отправила четыре гражданских лица в настоящий космос в капсуле Crew Dragon в рамках миссии Inspiration4. Стоимость полета не разглашается, но эксперты говорят, что цена могла быть на уровне 200 млн долларов, если брать стоимость полетов Crew Dragon на МКС.
А в декабре этого года японский миллиардер Юсаку Маэдзава и еще один человек полетят на МКС на борту российского космического корабля "Союз".
Но в компании World View уверены, что они смогут занять свое место на рынке космического туризма.