Полет на воздушном шаре. Компания из США готовится отправить в стратосферу первых туристов

У желающих увидеть космос с близкого расстояния теперь есть еще один вариант.

Американская компания World View начнет полеты на стратосферных воздушных шарах в 2024 году. Место на борту капсулы будет стоить 50 тысяч долларов. Всего в капсуле будет 8 мест. Полет будет занимать от 6 до 8 часов, космические туристы смогут подняться на высоту 30 километров и увидеть и Землю с высоты, и немного космоса, сообщает space.com

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Компания World View Enterprises планирует запуски своих аппаратов с пассажирами из мест, которые имеют важное культурное и историческое значение для землян.

"Мы хотим изменить представление о космическом туризме", — говорит генеральный директор компании Райан Хартман.

8 мест за 50 тысяч долларов

Каждое место в герметичной капсуле Explorer на восемь пассажиров будет стоить 50 000 долларов – это значительно меньше, чем берут за полеты в космос другие компании.

Места в капсуле во время первого полета, который запланирован на начало 2024 года, уже выкупила некоммерческая организация Space For Humanity. Участников полета в организации выберут сами.

[ + – ] Капсула Explorer в стратосфере. Иллюстрация. Фото: space.com

Старты возле Китайской стены и египетских пирамид

[ + – ] Великая Китайская стена. Фото: wikipedia

Компания World View Enterprises планирует запуски своих воздушных шаров из интересных мест на Земле. Перед стартом у всех космических туристов будет пятидневная прогулка по этим местам.

Например, первый запуск состоится в штате Аризона, недалеко от Большого каньона. Также в планах запуски из Австралии, недалеко от Большого Барьерного рифа, в Кении, Норвегии, Бразилии, Монголии, недалеко от Великой Китайской стены и Египта, недалеко от комплекса пирамид в Гизе.

[ + – ] Большой Каньон, США. Фото: wikipedia

В капсуле будет ванная и коктейли

В капсуле Explorer будут удобные откидные сиденья, высокоскоростной доступ в Интернет, камеры наблюдения за Землей и телескопы для наблюдения за звездами, а также другие удобства, среди которых ванная. На борту будут подавать еду и напитки, в том числе специальные коктейли. Вместе с пассажирами на борту капсулы будут находится два сотрудника World View.

[ + – ] Капсула Explorer. Фото: space.com

Вторая попытка World View Enterprises

Это уже не первая попытка компании World View занять свое место на рынке космического туризма. Почти десять лет назад компания объявила о планах создания системы воздушный шар-капсула под названием Voyager, которая будет доставлять людей в стратосферу по цене 75 000 долларов за место.

Компания хотела осуществить первый полет в 2016 году. Но этого не произошло. В 2019 году два соучредителя World View основали другую компанию под названием Space Perspective, которая сейчас разрабатывает собственную систему воздушный шар-капсула — Spaceship Neptune. Компания Space Perspective также планирует начать свои полеты в 2024 году, правда билеты будут стоить 125 тысяч долларов.

Капсула Explorer будет подниматься ввысь с помощью гигантского воздушного шара, а приземляться с помощью парашюта на сушу. В то время как капсула Spaceship Neptune будет опускаться в океан. По словам Хартмана, капсула и парашют будут многоразовыми, а вот воздушный шар нет.

[ + – ] Капсула Explorer будет приземляться с помощью парашюта на сушу. Фото: space.com

Насыщенный рынок космического туризма

Компании World View и Space Perspective будут запускать свои капсулы в стратосферу. А вот компании Virgin Galactic и Blue Origin отправляют туристов в суборбитальное пространство Земли, на высоту до 100 километров. У первой места стоят 450 тысяч долларов, а компания Джеффа Безоса пока не объявила стоимость полета, но ожидается, что она будет такой же или еще выше.

Компания SpaceX недавно отправила четыре гражданских лица в настоящий космос в капсуле Crew Dragon в рамках миссии Inspiration4. Стоимость полета не разглашается, но эксперты говорят, что цена могла быть на уровне 200 млн долларов, если брать стоимость полетов Crew Dragon на МКС.

[ + – ] Космический корабль Crew Dragon. Фото: SpaceX

А в декабре этого года японский миллиардер Юсаку Маэдзава и еще один человек полетят на МКС на борту российского космического корабля "Союз".

Но в компании World View уверены, что они смогут занять свое место на рынке космического туризма.